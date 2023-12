A sua mente estará safada logo cedo. O sexo matinal será irresistível.

Áries: As energias dos astros mostram que você terá um dia cheio. Cuidado para não absorver demais os problemas para não descontar em quem não merece. No campo amoroso, o sexo selvagem virá em boa hora para extravasar a raiva. Mas você terá de se esforçar para criar o clima.

Touro: Os astros indicam que as energias serão positivas na área profissional. Mantenha o ritmo e não perca as metas de vista. No campo amoroso, as coisas com o par irão esquentar, até para quem está só com crush. Com o foguinho aceso, você vai mandar a bola direto para a rede.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que você estará com os nervos à flor da pele hoje. Com pouca paciência, você não levará desaforo para casa. No campo amoroso, há sinal de término para quem anda choramingando por atenção. Mas há sinal de que novos casinhos sexuais irão surgir para dar sabor à vida amorosa.

Câncer: Os astros sinalizam para momentos de tensão. Algumas das suas amizades serão testadas e você irá descobrir com quem pode contar. No campo amoroso, a previsão é de uma nova onda sensual. Vista essa nova capa e viva seus desejos sem medo.

Leão: As energias dos astros indicam que a vibe será de atenção total, principalmente se for lidar com papéis importantes no trabalho ou em casa. No campo amoroso, a previsão é de criatividade a mil para experimentar novas posições com o par, mas será necessário um trabalho em equipe para entrar no clima. Uma mão para frente e outra para trás.

Virgem: Os astros sinalizam para um dia com muitos compromissos. Você terá de fazer um esforço para levantar cedo e dar conta de tudo. Você consegue! No campo amoroso, talvez chegue o momento de discutir a relação, principalmente se estiver levando o par no papinho para fugir de um compromisso sério. Para os solteiros, vai rolar sexo casual com um (a) amigo (a) próximo (a), mas você vai ter que avançar.

Libra: As energias do céu irão te mandar o pique que faltava para dar um chega pra lá na preguiça. Com um dia cheio, é bom se esforçar para ter uma bela noite de sono. No campo amoroso, a previsão é de uma abertura para algo mais chocante. O sexo a três pode ser melhor do que imagina. Para os solteiros que estão adiando a coragem para chegar no crush, é bom ir logo, pois a vez está prestes a passar.

Escorpião: Os astros mostram que você terá de abrir mão de algumas coisas, para poder dar vez a coisas mil vezes melhores. Se o trabalho estiver tóxico, lembre-se de que sua saúde mental vale mais, é hora de ir à procura de novas oportunidades. No campo amoroso, a previsão é de uma noite de brincadeiras eróticas para matar a saudade e deixar marcas de lembrança. Quem nunca apanhou vai pedir tapa na cara.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para uma mente safada logo cedo. Quem estiver de conchinha não vai resistir a um sexo matinal. Para os solteiros que ainda não superaram o ex, a hora de vencer isso e abrir as pernas para algo novo é agora. Fará bem para a pele e para o bom humor. No campo profissional, a dica é jogar verde para colher maduro. Alguém vai pisar na bola e você vai pegar no pulo.

Capricórnio: Os astros mostram que a sorte estará com você, pequeno cristal. Essa maré de coisa boa vai influenciar na forma como se relaciona, atraindo bons contatos para a área profissional. No campo amoroso, a previsão é de laços sendo fortalecidos. A dica é surpreender o par com uma noite de massagens e lambidas inesperadas. Para quem está solteiro na pista pode encontrar uma parceria boa para hora da secura.

Aquário: As energias do céu irão trabalhar para te colocar para cima, pequeno cristal. Nada vai te abalar e você irá lidar com os desafios de forma engenhosa. A confiança tá on! No campo amoroso, a previsão é de brincadeiras para atiçar o lado mais safado. É dia de “verdade ou desafio”.

Peixes: Os astros mostram que você estará com força total para cumprir todos os compromissos do dia. Ligue o radar, pois alguém que espera sua queda vai tentar te distrair. No campo amoroso, o lance será totalmente recíproco com o crush, basta chegar junto. Para quem já está de compromisso, a dica é ser leve na hora de pedir algo na cama. Comece com um beijo intenso e longo.