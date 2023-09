Sagitário: Use sorvete no corpo do par para deixar mais interessante e saboroso.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com as melhores vibes na área do descanso. Também há sinal de que é hora de determinar limites, principalmente a pessoas intrometidas. No campo amoroso, as energias trabalham para um clima de aconchego e troca de segredos. É hora de conhecer o par mais a fundo. Para quem ainda não tem sua costelinha, o sinal é positivo na paquera, então vai com tudo.

Touro: Os astros mostram que hoje vale tudo para manter a sua paz. Evite sair para locais com pessoas que não conhece para evitar estresse. No campo amoroso, as vibes são as melhores para quem pretende ficar pertinho do par. Vale fazer uma programação caseira e mostrar ao par o seu lado romântico. Afinal, não é só de safadeza que se vive. Para quem ainda está off para o amor, a previsão é de chuva de contatinhos.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que o dia será ótimo para priorizar as tarefas domésticas. Jogar fora tudo aquilo que está entulhado será uma ótima limpeza espiritual. No campo amoroso, a dica é inovar mais as brincadeiras na cama. Vale experimentar velas eróticas para estimular o par. Para quem está na solteirice, a dica é caprichar no visual e cair na night, pois o crush vai surgir em seu caminho.

Câncer: Os astros sinalizam para boas vibrações na área da conquista. Há sinal de que você tem grandes chances de ganhar um sorteio ou um presente inesperado. No campo amoroso, se o par estiver ausente, vale investigar, pois há sinal de chifre nascendo. Para os solteiros, a dica é embarcar no casual e não se prender a nenhum contatinho. A fase "pegação" vem.

Leão: As energias dos astros mostram que você estará animado e muito alto astral, mesmo se tiver que trabalhar. Dormir bem será ótimo para você começar o dia com o pé direito. No campo amoroso, a dica é investir mais nas fantasias sexuais para manter o par animado. Para os solteiros, o campo da sedução está emanando boas vibrações. A noite se estender para os pombinhos após o rolê.

Virgem: Os astros indicam que as energias estimulam o seu lado mais prático durante a manhã. Há sinal de que o seu horário estará bem organizado e não vai faltar disposição para adiantar tudo, deixando o final de semana livre para o lazer. Vai valer o esforço. No campo amoroso, a dica é conversar mais com o par, principalmente se estiver pretendendo explorar o anel de ouro. Vá com calma. Para os solteiros, a dica é se expor para atrair pretendentes. O rolê promete uma diversão entre quatro paredes.

Libra: As energias dos astros sinalizam para um dia produtivo. Há sinal de que a Lua e Saturno seguem dando força extra para você. No campo amoroso, a dica é mostrar mais interesse pelo par se estiver distante nos últimos dias, pois alguns interessados já estão rondando a sua carne. Para os solteiros, a dica é investir na cantada e esperar o sinal verde para iniciar a mão boba.

Escorpião: Os astros mostram que o dia pode ser corrido para você. Então é bom se programar bem para não perder a chance de tirar um tempo de lazer. Vale encontrar os amigos para colocar os papos em dia. No campo amoroso, se estiver sendo paparicada pelo mozão, é hora de retribuir. Surpreenda o par com uma língua nervosa em local proibido. Para os solteiros que estão à procura de um contatinho, a dica é pedir apoio dos amigos para chegar no crush. A armação vai surpreender.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você estará com força total para controlar as finanças, ainda mais se tiver extrapolado nos gastos quando não devia. No campo amoroso, há sinal de que o amor baterá em sua porta, mas vai de você embarcar nessa furada… ops!, caminhada. Para os comprometidos, use sorvete no corpo do par para deixar mais interessante e saboroso.

Capricórnio: Os astros enviam as melhores vibes para você ter um dia tranquilo. Também podem rolar revelações durante a fofoca com os amigos ou colegas de trabalho. No campo amoroso, tenha paciência se estiver tentando incluir novas brincadeiras para incrementar o sexo com o par. Evite coisas tão fora do comum para não ser invasivo. Para os solteiros que estão na pedra há um tempo, a dica é ficar de olho nas redes sociais e se manter ativo. Você vai chamar a atenção do crush.

Aquário: As energias dos astros mostram que você pode se chatear um pouco com as tarefas que estão acumuladas. Quanto mais mexe, mais preocupação surge. Mas relaxa, pois à tarde essa maré de azar vai passar. No campo amoroso, a dica é mudar o visual e embarcar em rolês com novas pessoas. O grupinho de amigos vai descolar um (a) crush pra lá de charmoso (a).

Peixes: Os astros indicam que as energias irão acompanhar você para te manter forte e ativo. Também há sinal de que o Sol segue brilhando no seu paraíso astral, garantindo as melhores vibes para o dia. No campo amoroso, há sinal de que a sua lista de contatinhos será renovada. Tem gente nova chegando! Para os comprometidos, a sintonia está forte. É dia de sexo selvagem com o par.