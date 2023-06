Sagitário: a previsão é encontro com um amor do passado. Vai rolar remake.

Áries: As energias dos astros mandam boas vibes para você buscar novos rumos na vida. A mudança de carreira aparece em peso para quem está investindo nos estudos. No campo amoroso, os astros enviam muita positividade na conquista. Será difícil resistir aos seus encantos.

Touro: Os astros avisam que você irá se destacar no trabalho. Vai rolar novas amizades com os colegas e até uma parceria profissional pode se formar. No campo amoroso, o desejo está ficando meio de lado, é bom tomar cuidado para não deixar as coisas esfriarem. A dica é surpreender com um ato de carinho ainda não explorado por você.

Gêmeos: As vibes do céu indicam que você terá de trabalhar pesado para chegar aos seus objetivos. Um momento de conquista está prestes a aparecer. No campo amoroso, sexo pode não ser tudo, mas com certeza é o que há de mais gostoso. Então use a lábia para tirar uma casquinha do par usando brinquedos sexuais.

Câncer: Os astros mostram que novas emoções estão chegando para você. Prepara o coração para viver bons momentos sem medo. A hora será boa para superar qualquer trauma. No campo amoroso, o amor vai entrar em cena, vai rolar melação, principalmente na cama. Para os solteiros, as coisas irão ficar sérias com o crush, é bom tomar cuidado para se meter em uma ilusão.

Leão: As energias dos astros mandam forças para você correr atrás do que estava em atraso. O clima pode melhorar se você reservar um tempo para se livrar das tralhas que estão em casa. No trabalho, é bom ser ágil para não deixar as tarefas acumularem. No campo amoroso, o interesse por uma pessoa que está conhecendo agora irá surgir. Comprometidos correm risco de pular a cerca.

Virgem: Os astros indicam que você em breve irá cuidar de algumas demandas do trabalho, longe da sua cidade. No campo amoroso, para saber é amor de verdade basta prestar atenção aos detalhes. O encaixe perfeito vai rolar na cama e fora dela.

Libra: Reformas em breve irão chegar para você, seja na vida ou em casa. Então é bom preparar o bolso. No trabalho, a chefia pode testar a sua paciência, então vá preparado para não surtar. No amor, cuidado com as crises de ciúmes, principalmente quem está apenas no casual.

Escorpião: Você estará livre, leve e despreocupado. Com tantos afazeres, você pode acabar se fechando um pouco e sumir das redes sociais, mas é tudo consequência de um investimento. No campo amoroso, as energias alertam para uma nuvem de inveja no relacionamento. É bom cuidar para não ser afetado. Para os solteiros, a previsão é uma seca, mas pode rolar uma rapidinha se souber usar a lábia.

Sagitário: Se agarre nos astros, pequeno cristal, pois os nervos estarão à flor da pele. Com a Lua infernizando o seu astral, você estará um tanto instável e poderá sofrer estresse. No campo amoroso, o mozão servirá de consolo, então caia de boca. Para os solteiros, tudo indica que vai rolar um encontrinho com alguém do passado. A previsão é de um remake entre quatro paredes.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que a comunicação está em alta para você. O bate-papo vai rolar em peso com os amigos ou colegas de trabalho. Só cuidado para não perder a noção do tempo. No campo amoroso, a dica é levar o par para um date antes de partir para a pegação. Comece preparando o terreno.

Aquário: Os astros indicam que você terá energia suficiente para cuidar de todos os afazeres do dia. No trabalho, você vai se destacar, então foca no seu. No campo amoroso, as energias mostram que pode rolar uma surpresinha se estimular o mozão com palavras safadas. O segredo é ficar à vontade. Para os solteiros, muita vibe positiva na conquista. Não tenha medo de chegar no (a) pretendente.

Peixes: As energias dos astros mostram que você em breve irá se aventurar. Oportunidades para você mostrar as suas qualidades logo irão surgir. Seja autêntico. No campo amoroso, você está brilhante na sedução e irá atrair olhares onde passar. Nesse período, quem estiver comprometido será tentado por alguém de sorriso marcante. Que os astros te ajudem.