Sagitário: O par ficará aos seus pés. A previsão é sexo selvagem.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com os pés no chão para lidar com todas as demandas do dia. No campo amoroso, a previsão é diversão com brinquedinhos sexuais. Mas é necessário ter mente aberta para aproveitar o melhor da relação.

Touro: Os astros indicam que você estará meio longe dos amigos e família devido a correria do dia. No trabalho, você irá encontrar o ritmo que estava faltando. No campo amoroso, há chance de conhecer pessoas novas no novo ambiente que está frequentando. Comprometidos que se cuidem.

Gêmeos: As energias dos astros sinalizam para um período de organização. A atenção também estará voltada para o campo financeiro, então cuidado para não gastar demais. No campo amoroso, é hora de desenrolar uma programação fora de casa para sair do comum. O par vai entrar no clima.

Câncer: Você vai entrar em contato com gente nova nas redes sociais. Pode até rolar de fechar um negócio com alguém importante. No campo amoroso, os ciúmes irão dar as caras e o lance com o par pode amargar. Se for uma pessoa orgulhosa, fazer as pazes será demorado. A previsão é uma seca.

Leão: As energias dos astros sinalizam para um atenção com a saúde. Se estiver com exames em atraso é bom cuidar para colocá-los em dia. No campo amoroso, você está brilhante na sedução e vai conseguir o que quer com o par. A sorte está para quem vai comendo pelas beiradas.

Virgem: Os astros indicam que você estará com a atenção voltada para as correrias do trabalho. Pode até rolar de deixar os amigos um pouco de lado. No campo amoroso, não esqueça de dar atenção ao par mesmo com a falta de tempo, pois os laços podem afrouxar.

Libra: As energias dos astros sinalizam para um momento em que sua obsessão estará mais forte. Isso pode surgir em boa hora para dar conta das demandas do trabalho. No campo amoroso, as energias irão facilitar o encontro com o par, mas tudo depende da sua determinação para planejar tudo.

Escorpião: Fique atento ao encontrar com pessoas do seu ciclo, pois os astros indicam que você irá pegar algum falso no pulo. No campo amoroso, as energias irão fazer a saudade apertar. O encontrinho vai render altos amassos.

Sagitário: Os astros sinalizam para boas energias em seu signo que irão te levar a encarar de frente os perrengues do dia. Nada vai passar batido e você terá resultados promissores. No campo amoroso, é dia de deixar o par aos seus pés e isso você sabe bem. A previsão é sexo selvagem.

Capricórnio: As energias do céu avisam que a comunicação estará forte. Você irá trocar ideias com pessoas experientes e a previsão são conversas agradáveis para florescer os planos. No campo amoroso, o diálogo será explorado durante o bate-bate. Não economize nos elogios.

Aquário: Os astros sinalizam para um momento de crescimento financeiro ou profissional. Você vai ganhar experiência e vai aprender a se posicionar. Aproveite cada oportunidade. No campo amoroso, vai rolar cavalgada. Quem ainda não encontrou o crush, a conquista será certa. Vai com tudo.

Peixes: As energias dos astros indicam que você entrará em um momento de pensamentos embaralhados. É bom praticar autocuidado antes de iniciar o dia ou antes de dormir. No campo amoroso, você estará em uma vibe mais sincera. A troca será importante para se aproximar do par.