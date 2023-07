Sagitário: No amor, a previsão é mais intimidade. Vai rolar a posição do caranguejo.

Áries: As energias dos astros irão atrair bons momentos entre amigos e família para a sua vida. No trabalho, há sinal de que você vai encher o bolso. Persevere! No amor, as energias mostram que a criatividade será influenciada pelos desejos. A dica é experimentar a posição do Túnel do amor.

Touro: Os astros indicam que você estará com as energias a seu favor. No trabalho, há sinal de que a sua produtividade estará alta. No amor, as melhores vibes estão na cama. Vale experimentar a posição Cavalgada de frente.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você enfrentará um período de crescimento. Lutas virão, mas para o seu bem. No amor, é dia de usar o charme. Vale experimentar a posição do Cachorro apoiado.

Câncer: Os astros indicam que você terá tempo para cuidar de si. Vale dar uma atenção especial para a saúde. No amor, você estará cheio de desejo pelo par. O clima pede um 69 para começar a brincadeira.

Leão: As energias indicam que o seu espírito de aventura será estimulado. Os astros também mandam uma dose extra de novas ideias para você explorar. No amor, as energias indicam que você estará um safado. Vale trocar mensagens picantes para atiçar o par.

Virgem: Os astros mostram que você estará vivendo um período de tranquilidade em sua vida, mas tome cuidado com os gastos em excesso, pois pode atrair uma grande dor de cabeça. No amor, a mente estará tramando o próximo ploc ploc. A dica é experimentar a posição de Lado Olho no Olho.

Libra: As energias dos astros mostram que você estará mais sociável e terá facilidade para lidar com o público. Com essa vibe, solteiros irão fidelizar novos contatinhos. No amor, a conexão com o par irá aumentar. A melhor pedida é a posição Dança das Borboletas.

Escorpião: Os astros indicam que as coisas irão começar a entrar nos eixos para você, mas é necessário sair um pouco da zona de conforto. No amor, o relacionamento vai entrar em um outro nível, mais descontraído e cheio de carícias. Vale explorar algo mais selvagem como a posição Dominadora.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você estará com o pensamento positivo em relação a rotina. Você estará determinado a cumprir todas as tarefas no tempo determinado. No amor, os astros indicam que o clima será de descontração e de novos momentos de intimidade. No amor, vale experimentar a posição do caranguejo.

Capricórnio: Os astros mostram que você estará com as energias fluindo como música suave. Aproveite o clima para meditar e eliminar toda a ansiedade que estava te atormentando. No amor, a paquera está em alta e vai rolar uma brincadeira entre quatro paredes. A posição união do lótus é uma ótima pedida.

Aquário: As energias dos astros mostram que você encontrará novas pessoas em sua vida, que vieram para ficar. O campo das amizades será balançado. No amor, quem está solteiro será surpreendido com um (a) novo (a) pretendente. Vai rolar festa no apê, então lança o charme.

Peixes: Os astros trabalham para enviar as melhores vibes no campo dos negócios. Vai rolar novas parcerias no campo dos negócios. Uma conversa descontraída é a chave. No amor, algo está pulsando de desejo, e não é apenas o coração. É dia de experimentar a posição exercício de barra.