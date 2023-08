Sagitário: No amor, prepare o fondue de chocolate. É dia de lamber o morango.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com ótimas vibes já que a Lua brilha em seu paraíso astral. No trabalho, você irá dar conta de toda demanda com muita cautela e o perrengue passará longe. No amor, há sinal de sucesso na hora H. Se estiver fazendo academia, o seu desempenho estará muito mais avançado. É dia de tremer as pernas.

Touro: Os astros sinalizam para um momento de criatividade. Você estará com a mente cheia de novas ideias e há sinal de que uma delas trará bons resultados para a vida financeira. No trabalho, evite pequenas brigas para o relacionamento com colegas não ficar tóxico. No amor, há sinal de que a intimidade estará mais forte. A dica é ter uma conversa picante com o par para quebrar o gelo.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que se você estiver no vermelho o melhor a se fazer é arrumar um job extra para enfrentar esse período. Apesar do perrengue, a conquista fará valer a pena o esforço. No amor, evite ficar distante do par para não ceder vaga a alguém que está de olho.

Câncer: Os astros mostram que você estará com a lábia forte hoje. Tudo indica que você não terá dificuldades para influenciar as pessoas. No trabalho, você irá esbanjar alto astral. No amor, você estará mais frio na paquera, mas é porque a exigência estará alta.

Leão: As energias dos astros indicam que você recebe ajuda do céu para se manter forte. Com isso, você irá brilhar na área dos negócios e não terá medo de enfrentar qualquer parada. No amor, as energias mostram que você está no pique da paquera. Então prepara que hoje tem. Para os comprometidos, mantenha o par interessado com roupas provocantes.

Virgem: Os astros trabalham para você receber as melhores energias. Tudo indica que você irá renovar sua maneira de investimento e vai começar a encher o bolso. No amor, a paquera seguirá forte, mas pode ser que você não esteja muito no clima. Para quem já tem um par, a vibe será de filminho em casa com sexo noturno.

Libra: As energias dos astros indicam que você estará com pique para enfrentar novos desafios. Há sinal de que o foco estará na mudança em casa ou no emprego. Também pode haver mudança no ciclo de amizades e pessoas novas irão surgir. No amor, as energias indicam que haverá química forte com alguém das antigas. Será difícil resistir ao remake da pegação.

Escorpião: Os astros sinalizam que é necessário aderir a boas práticas para viver uma mudança radical. Mudar alimentação, começar exercícios e buscar novos conhecimentos será ótimo para o seu desenvolvimento. No trabalho, você irá se estabilizar, então vale começar a investir no negócio próprio. No amor, quem está de rolo há muito tempo logo vai juntar os trapos para dividir um apê. Para os solteiros, haverá bom desempenho na sedução.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você verá mais claramente algumas questões em sua vida. Rever os gastos com bobagens pode ser um começo. No amor, vale fazer uma noite com fondue de chocolate. É dia de lamber o morango. A nova brincadeira deixará os pombinhos mais entrosados. Para os solteiros, é bom perder a vergonha e chegar logo no crush, pois a chance vai passar.

Capricórnio: Os astros sinalizam para você tomar cuidado com a maneira que reage às adversidades. Algumas coisas você terá de enfrentar de frente e com peito estufado. Tome as rédeas! No trabalho, se estiver saturado do que está fazendo, vale buscar novas oportunidades. No amor, há sinal de que você e o crush darão match, então não vacila no xaveco. Para os comprometidos, a dica é explorar momentos íntimos com o par usando brinquedos eróticos que vibram.

Aquário: As energias dos astros indicam para um dia apertado. Se tiver deixado acumular tarefas saiba que será necessário um pequeno mutirão para dar conta de tudo, sem faltar nada. No trabalho, o seu espírito de equipe estará aguçado. No amor, quem está de romance pode ficar tranquilo, pois há sinal de muito love para os pombinhos. Já os solteiros que estão na procura de um par, a dica é usar o charme e chamar logo para sair na primeira oportunidade.

Peixes: Os astros mostram que você recebe boas energias na área social. Você terá facilidade para interagir com novas pessoas e com os colegas no trabalho. No amor, se estiver secando alguém, aproveite o clima positivo na paquera e seduza o crush o olhar 43. Para os comprometidos, a dica é inovar as posições no sexo para as coisas não fcarem mornas.