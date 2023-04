Sagitário: No amor, cuidado com as 'amizades', pois tem talarica rondando o mozão.

Áries: Você pode sentir que as horas e os dias estão passando rápido. A ansiedade para conquistar as metas irá aparecer. No trabalho, você estará focado em cumprir as tarefas do dia, e conseguirá fazer isso com sucesso. No amor, se os pombinhos estiverem cansados, a dica é programar a noite para uma rapidinha de conchinha. Os solteiros estão com sorte na sedução, e podem partir para cima do crush. Prepare as cantadas!

Touro: As coisas para você irão começar a mudar de posição. Certos detalhes irão deixar de ter valor para você. No trabalho, tudo indica que você terá certeza sobre o projeto pessoal. No campo amoroso, o clima será bom para conhecer pessoas novas e variar um pouco os ciclos. As energias atrairão novidades excitantes. Para quem é comprometido, é tempo de inovar. Mostre ao mozão como aproveitar uma noite picante regada de amassos.

Gêmeos: Os astros mandam energias para você encontrar o seu ritmo, seja na rotina, nas coisas do trabalho, ou em casa. No campo amoroso, o relacionamento com o mozão vai pedir uma pitada de aventura. Reserve um tempo para se desligar com o par e ativar a conexão Wifi entre dois corpos suados. Os solteiros precisam sair um pouco da zona de conforto para conhecer gente nova. A previsão é contatinho novo.

Câncer: As energias dos astros irão estimular o seu lado curioso. Será tempo de questionar sobre as decisões que toma na vida e o que de fato está trazendo resultado ou não. No campo amoroso, se a relação tiver terminado de forma inesperada, você estará um pouco fechado para gente nova por um tempo, mas nada impede um rolês casuais. Os solteiros estarão na vibe "passando o rodo". A secura vai passar longe.

Leão: O dia pode ser um pouco corrido e algum imprevisto vai causar um estresse, mas sem desespero, só vai. No campo amoroso, as coisas com o par podem ficar mais interessantes se rolar uma brincadeira nível "50 tons". Os solteiros estarão mais quietinhos após um lance forte com alguém que não deu certo. Agora é passar para o próximo crush da lista.

Virgem: Você estará cada dia mais desligado do mundo externo se estiver enfrentando um momento turbulento. No trabalho, você terá a certeza sobre quem está com você para somar e não para subir sozinho. No campo amoroso, um momento para uma conversa sincera será necessária vez ou outra para manter o equilíbrio. Os solteiros que estão conquistando o sinal verde para avançar no crush precisam deixar claro suas intenções antes de seguir com o casinho.

Libra: As energias dos astros indicam que você irá se questionar sobre as pessoas que está mantendo em sua vida. Também pode rolar a chance de começar em um trabalho novo. No campo amoroso, para os comprometidos e solteiros que estão distantes do par, é hora de firmar os laços. A dica é trocar mensagens picantes para animar as coisas. Vai rolar festinha pela madrugada.

Escorpião: Você terá de tomar algumas decisões sobre suas relações, seja familiar, amoroso ou no campo das amizades. Alguns ciclos passados não foram totalmente quebrados e isso pode gerar uma tensão. No campo amoroso, é hora de colocar o papo em dia e programar um momento para brincar de bate-bate na cama.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você está radiante e focada nas metas. Com a organização em alta, você irá alcançar os resultados que espera. No campo amoroso, tenha cuidado com as "amizades", pois tem talarica rondando o mozão. Os solteiros estão com a sensualidade em alta, é dia de cair no campo da paquera.

Capricórnio: Os astros sinalizam para um momento de autocuidado. Reserve um tempo para si e dê atenção ao psicológico e ao corpo. É tempo de novos hábitos. No campo amoroso, a dica é experimentar brinquedos sexuais para apimentar a relação. Vai rolar uma visita ao anel de ouro. Os solteiros que estão caindo na pista da paquera irão descolar boas companhias para as noites de secura. Só cuidado com quem você decide levar para casa.

Aquário: Você sofrerá uma pequena pressão para decidir de uma vez por todas se irá mudar de vida ou não, principalmente nos departamentos que estão te incomodando. No trabalho, foque no resultado e esqueça quem está incomodado com a sua presença. No campo amoroso, uma insegurança irá surgir para tentar melar as coisas. É bom esclarecer tudo. Os solteiros que estão à procura de uma costelinha precisam ter paciência na hora de escolher.

Peixes: Se as coisas estiverem dando errado, mantenha a calma e nada de enfiar o pé na jaca. Você contará com a ajuda de alguém 'chegado' para dar conta de um perrengue, mas no fim dará tudo certo. No campo amoroso, fique longe de quem gosta de dar opinião sobre o relacionamento, mas que de experiência não tem nada. Os solteiros estarão exigentes na hora de escolher um crush, principalmente depois de sofrer com um date borocochô. Vai rolar carne nova no pedaço.