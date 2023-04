Sagitário: As energias mandam dose extra de estimulante no amor. É dia de fazer a cama ranger.

Áries: Um amadurecimento irá surgir no campo dos relacionamentos para você. Os astros indicam que a sua segurança durante conversas importantes estará mais forte. No campo amoroso, o momento será bom para usar as palavras ou gestos de carinho para aquecer o mozão. Os solteiros precisam tomar cuidado onde pisam, pois um contatinho sem caráter vai aparecer só para gerar mágoa.

Touro: Os astros sinalizam para um momento de reflexão. Parar um pouco para pensar sobre as decisões que anda tomando na vida fará você reconsiderar algumas coisas. No campo amoroso, falar sobre os sentimentos e mostrar interesse em fazer planos deixará o mozão mais animado. Os solteiros estão com uma sensualidade forte e irão chamar atenção onde passar.

Gêmeos: Procure dar atenção redobrada aos seus sentimentos e a sua mente. Os astros indicam que será bom cuidar da saúde e reservar um tempo para cuidados com a beleza. No campo amoroso, o relacionamento pode sofrer uma turbulência devido a uma desconfiança exagerada. Cuidado para não explodir. Os solteiros podem se surpreender se derem uma chance à noitada. Alguém de conexão marcante irá brotar.

Câncer: As energias dos astros favorecem o seu lado comunicativo e brincalhão, coisa que você tem de sobra. As conversas com os amigos irão rolar solta. No campo amoroso, as coisas podem estar meio secas para quem está sofrendo por amor, mas em breve essa realidade irá mudar, pois a previsão é contatinho novo com um rebolado viciante. Para quem é comprometido, é dia de chutar a rotina com um filminho caseiro.

Leão: Os astros indicam que uma vibe ruim pode te deixar um pouco preso ao seu mundinho. Isso pode te deixar um pouco fechado hoje. No campo amoroso, quem está há um tempo será pressionado a levar a relação para o próximo passo, mas é bom uma conversa sincera antes. Os solteiros logo estarão prontos para saírem à caça, mas será necessário esquecer o passado.

Virgem: As energias dos astros indicam que a sua mente irá explodir após algumas peças se encaixarem. Um rolê com alguém chegado pode ser bom para desabafar. No campo amoroso, as coisas irão melhorar se os pombinhos começarem a falar mais sobre o que incomoda. A autenticidade irá impulsionar o desempenho na cama. Os solteiros podem pisar na bola e gerar uma tensão com o crush.

Libra: Os astros indicam que se você estiver decepcionado com alguns investimentos, é hora de rever tudo e começar do zero. Insistir em algo que não está dando certo será um tiro no pé. No campo amoroso, invista em uma saideira com o mozão ou crush. A previsão é sexo selvagem regado de tapa.

Escorpião: Prepare o coração, Escorpião, pois algumas emoções irão mexer com esse coração. Também há uma tensão no lado profissional e você estará sem muito pique para brincadeiras com os colegas. No campo amoroso, quem estiver com vontade de pular do barco terá de sair de cima do muro antes que a situação saia do controle. Os solteiros também podem entrar numa fria após um encontro não ocorrer como esperava.

Sagitário: A área profissional está sendo bastante estimulada hoje. Tudo indica que a demanda será grande, mas o resultado valerá o esforço. No campo amoroso, as energias dos astros irão mandar dose extra de estimulante na hora do bate-bate. É dia de fazer a cama ranger. Os solteiros são favorecidos com boas energias na área da paquera. Vai rolar algo casual com alguns crushes.

Capricórnio: As energias dos astros sinalizam para um momento de atenção com quem entra na sua vida, ou onde está apostando as suas cartas. No trabalho, cuide do seu para ninguém puxar o seu tapete. No campo amoroso, uma luz vai brilhar no sentimentalismo. A previsão é uma rapidinha só para matar a saudade. Os solteiros irão fechar um lance com alguém que já conhece. Nada melhor do que uma amizade colorida para fortalecer.

Aquário: Os astros mandam energias para você mostrar serviço no trabalho. Tudo indica que você estará com o lado criativo forte e vai contribuir muito, mas não fale se não for solicitado. No campo amoroso, um ataque de ciúmes pode deixar as coisas meio sem graça, mas se houver um belo pedido de desculpas a noite vai render. Os solteiros irão surpreender na paquera. Não perca a chance de chegar no crush.

Peixes: A vibe família vai rolar pela manhã e pode ser bom falar com pessoas que não vê há um tempo. No trabalho, você vai dar conta das tarefas com facilidade. No campo amoroso, cuidado para não agir sem pensar. Conheça melhor a pessoa antes de partir para algo mais sério, mas o sexo com certeza será incontestável.