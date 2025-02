Sagitário: Alguém que te deseja vai reagir com ‘foguinho’ nas suas fotos

Áries: As energias dos astros indicam que você terá um dia livre de qualquer perrengue, pequeno cristal. Evite conflitos desnecessários e mantenha sua postura mesmo quando quiser explodir. No trabalho, fique calado e observe, alguns acontecimentos serão como um divisor de águas. Na área amorosa, a dica é experimentar uma nova pegada na hora do “vamo vê”. Mostre o que sua língua sabe fazer.

Touro: Os astros sinalizam para um período bom para ganhar dinheiro, mas é necessário ter iniciativa. No trabalho, conte com uma ajudinha dos astros para se manter se manter de pé, pois o serviço irá pesar um pouco mais que o normal. No amor, as energias indicam que você levará a melhor ao dar uma cantada sutil. Um convite para um café pode atrair mais do que um encontro casual.

Gêmeos: As energias dos astros mandam avisar que você estará animado para buscar seus interesses. A sua obsessão dará as caras para te dar um gás. No trabalho, evite acreditar em conversinhas paralelas, pois normalmente elas vêm incompletas. No amor, a sua sensualidade dará as caras. Aproveite para entrar na pista e colocar as cantadas em prática. Vai chover na sua horta quando menos esperar.

Câncer: Os astros mostram que novidades chegarão em breve. As suas energias precisam estar preparadas para boas coisas, então evite reclamar na rotina e decretar derrota em sua vida. No trabalho, aproveite ao máximo e se estiver cansado não tenha medo de buscar novos ambientes. No amor, a previsão é de nostalgia total com alguém que já se relacionou, mas será um encontro de uma noite só. É bom manter assim.

Leão: As energias dos astros sinalizam para um período bom para encontrar novos hobbies e descobrir habilidades que você não imaginava ter. No trabalho, evite conflitos com os colegas, pois você precisará da ajuda deles em algum momento. Isso inclui não dar opinião transparente demais. No amor, a previsão é de uma secura chegando para você, mas esse clima pode mudar se você for paciente e desenvolver uma conversa descontraída.

Virgem: Os astros indicam que você terá um dia tranquilo e sem intercorrências absurdas. No trabalho, faça o seu melhor onde quer que esteja, pois a sorte pode mudar de forma repentina. No amor, o romance está no ar, aproveite para surpreender o par com um presente fora de hora e uma bela massagem nos pés. Vai rolar recompensa deliciosa entre quatro paredes.

Libra: As energias dos astros mostram que você irá matar um leão por vez, pequeno cristal. Não desista, pois a sua sorte irá mudar. No trabalho, o seu carisma pode conquistar a chefia e uma subida de cargo. Só pense bem se valerá a pena ou não. Na área amorosa, a paquera estará forte. Coloque seu charme para jogo e faça contato visual antes de se aproximar. Será recíproco e terá gosto de morango.

Escorpião: Os astros indicam que você terá um longo caminho a seguir, pequeno cristal. Principalmente se estiver trabalhando em um projeto pessoal. As energias também indicam que haverá uma movimentação na área das amizades, pessoas novas chegarão. Na área amorosa, vai rolar um período safado do jeito que um (a) escorpiano (a) gosta. Uma amizade colorida em potencial chegará, mas o convite deve partir de você.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para um período sem perrengue, pequeno cristal. Aproveite para fazer um pequeno investimento, sem medo. No trabalho, a dica é não cantar vitória antes do tempo, pois algumas coisas em breve irão mudar. No amor, vai rolar uma faísca entre você e alguém que vai começar a reagir com 'foguinho’ nas suas fotos. Uh lá lá. Vai rolar sexo quente casual.

Capricórnio: Os astros mandam avisar que boas energias estão chegando para você. No trabalho, as suas habilidades estarão apuradas. Aproveite para agilizar tudo e até mesmo sair mais cedo do expediente. Na área amorosa, a dica é se aprofundar nas palavras sensuais e estimular uma conversa picante com o crush ou par. Vai rolar a posição "Cara a Cara” do kamasutra.

Aquário: As energias dos astros indicam que você irá encontrar um novo rumo. Novas ideias irão surgir em sua cabeça e você tentará viver uma renovação de vida. No trabalho, se o ambiente estiver caótico, não tenha medo de buscar melhorias de vida. Na área amorosa, a previsão é de uma troca de carinho deliciosa com o par ou crush. Aproveite para brincar de DJ ou de acariciar a banana.

Peixes: Você irá encontrar boas oportunidades em breve, pequeno cristal. Não desista de sair à procura de novas oportunidades. No trabalho, fique de olho na concorrência, pois alguém tentará puxar o seu tapete. No campo amoroso, a previsão é de sexo selvagem com o par ou crush. A dica é começar a brincadeira com calda de chocolate para lamber tudo com gosto. As preliminares fazem a diferença.