Peixes: A sensualidade sem ser vulgar vai atrair ótimas experiências entre quatro paredes.

Áries: As energias irão trabalhar para você começar o dia com força total. No trabalho, o seu lado comunicativo estará bem forte e você terá bons diálogos com os colegas. No campo amoroso, se quiser impressionar é hora de se desenvolver mais na cama. Mete a cara sem nojinho! Para quem ainda está alone, há sinal de que vai rolar química com o (a) colega.

Touro: Os astros mandam as melhores vibes para você se destacar. Esteja pronto para desafios e confie no seu taco. No trabalho, mude o seu ponto de vista para melhorar os seus resultados. No campo amoroso, a dica é segurar os ciúmes, pois pode ser que ele venha em peso e estrague o clima. Para os solteiros que ainda não têm ninguém à vista, a dica é ficar ativo nas redes sociais.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que os ares da mudança irão te rondar. Vale tentar novos hábitos e ver em qual se encaixa. Será uma boa aderir a um exercício físico para melhorar a saúde. No campo amoroso, a dica é pegar leve nas cobranças, pois isso pode sobrecarregar o par. Para os solteiros, há sinal de que um rolo você vai engatar um rolo com um (a) amigo (a). Quem não chora não mama.

Câncer: Os astros avisam que as suas anteninhas estarão bem ligadas para a falsidade que te ronda. No trabalho, cuidado com as serpentes, pois irão tentar te picar. No campo amoroso, há sinal de que a paquera vai ser movimentada. Aproveite para focar na beleza. Para os comprometidos, a dica é manter o clima de mistério antes de mostrar a novidade para o par. Vale mandar uma foto sensual para instigar.

Leão: As energias dos astros mostram que você estará com um gás extra para buscar metas desafiadoras. Pode ter certeza que irá conquistar cada uma delas. No trabalho, a dica é tomar cuidado com conversas em excesso, pois você corre risco de ser chamado atenção. No campo amoroso, a dica é usar a lábia para conquistar o par. A tática também pode garantir novos contatinhos para quem está off para o amor.

Virgem: Os astros sinalizam para vibes positivas na área profissional. Não perca documentos importantes de vista e organize sua papelada. No campo amoroso, se tiver pisado na bola, a dica é fazer uma surpresa fora de hora para o par. Vai rolar reconciliação com ploc ploc na cama. Para os solteiros a previsão é de contatinho novo para ajudar a esquecer o crush do passado.

Libra: As energias dos astros sinalizam para momentos divertidos. Procure se desapegar daquilo que te incomoda e mantenha o foco naquilo que te traz paz. No trabalho, priorize sua saúde mental, se o ambiente for tóxico, se esforce para buscar novas oportunidades. No campo amoroso, a dica é mostrar o lado romântico para o par mesmo que não seja o seu forte. O esforço será recompensado com boas lambidas em locais sensíveis. Para os solteiros, a dica é investir no carisma na hora de jogar o charme no crush que você tanto seca.

Escorpião: Os astros indicam que você estará com a mente cheia e pode ser que fique um pouco aéreo. Cuidado para isso não influenciar no seu desempenho no trabalho. No campo amoroso, se estiver se dedicando demais na relação, a dica é se afastar para colocar o amor do par à prova. Cuidado, pois verdades virão à tona. Para os solteiros, a dica é investir na aparência e no rebolado se estiver caçando novos contatinhos.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você terá boas chances de conquistar novas oportunidades, mas tudo vai depender do seu esforço. Não perca o ritmo e mantenha suas prioridades. No campo amoroso, a parceria dos comprometidos será testada. Uma situação difícil vem aí. Para os solteiros, a dica é investigar antes de aceitar o date, pois há sinal de alguém com más intenções vindo aí.

Capricórnio: Os astros indicam que você estará com ótimas energias da Lua te acompanhando. No trabalho, você estará brilhante e vai atrair bons olhares com o seu lado sério e profissional. No campo amoroso, a dica é investir na lábia para levar o par a fazer o que você quer. Seja sutil.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para boas recompensas no trabalho. Continue focado e mantenha as metas em dia. No campo amoroso, a dica é investir em novas fantasias para acender a chama na relação. Vale comprar adereços eróticos para ajudar nas novas brincadeiras. Para os solteiros, há sinal de que você chamará atenção na pista da paquera. Vai com tudo!

Peixes: Os astros mostram que você pode enfrentar novos desafios, mas nada irá estragar sua vibe positiva. Com a ajudinha dos astros, você irá conquistar um novo espaço na área profissional. Busque se especializar. No campo amoroso, a dica é investir no seu lado sensual, mas sem vulgar. Equilíbrio é tudo e vai atrair ótimas experiências entre quatro paredes.