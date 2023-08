Peixes: No amor, o segredo é explorar a conversa para conquistar a amizade colorida.

Áries: Você recebe energias que te deixarão determinado a resolver qualquer parada. Com isso, você também estará com a mente cheia de novas ideias. No trabalho, o seu lado animado dará as caras e você terá conversas descontraídas com os colegas. No amor, o romance está com tudo e haverá muitos momentos melosos. Para os solteiros, a dica é ir com calma com cush sem pressionar nada. Deixa acontecer naturalmente.

Touro: As melhores vibes estão garantidas pelas estrelas. Há sinal de que você dará conta de todas as tarefas do dia com muita determinação. No trabalho, desafios irão surgir, mas você facilmente dará conta desse leão. No amor, cuidado com os ciúmes em excesso para não causar intriga com o par, principalmente para quem está só ficando.

Gêmeos: Os astros mostram que você estará disposto a buscar novas aventuras. Lembre-se que tem coisas que só você pode fazer por si. Se sentir que está deslocado no trabalho, considere buscar novos ares sem medo. No amor, considere novas brincadeiras para o rala e rola não cair na rotina. Para os solteiros, a dica é planejar bem o rolê para deixar o crush com os olhos brilhando.

Câncer: As energias dos astros indicam que você estará com paciência em nível médio e dependendo da situação ela pode chegar a 0%. Então cuidado com desentendimentos ou discussões. No trabalho, o seu desempenho estará em alta, pois o foco será ganhar dinheiro. No amor, você estará brilhante na sedução e terá facilidade em chamar atenção do par para a brincadeira noturna.

Leão: Os astros sinalizam para um dia difícil em relação ao seu lado calmo, pois há sinal de que você pode explodir com facilidade. Coitado de quem bater de frente com você. No trabalho, se esforce para não perder a paciência com ninguém. No amor, o verdadeiro relaxamento será com o "lepo lepo", então é bom amaciar o par. Para os solteiros, não haverá tempo de ficar adulando ninguém, pra você será sim ou não, sem rodeios.

Virgem: As energias dos astros indicam que você terá de pensar com praticidade, pois pode ser que role alguns perrengues para resolver. No trabalho, você estará meio aéreo, então cuidado para não se distrair com pequenos erros. No amor, as energias mostram que a diversão está garantida com o par. A dica é usar a criatividade com comidas exóticas. É dia de dar uva na boca do crush.

Libra: Os astros sinalizam para possíveis perrengues na área do relacionamento. Cuidado para não acabar discutindo com um (a) amigo (a). No trabalho, o trabalho em equipe será essencial para correr contra o tempo. No amor, as energias da Lua indicam para ter confiança na hora de tomar as rédeas na cama, principalmente para quem está solteiro há um tempo e terá a chance de sair da seca com um contatinho.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você terá desafios em seu caminho, seja em casa, no trabalho ou com pessoas. No amor, momentos gostosos com o par estão garantidos pelas energias da Lua. Aproveite para fazer uma surpresinha com um cineminha caseiro e lubrificante de sabor.

Sagitário: Os astros mostram que você estará pensando com os pés totalmente no chão. Alguns investimentos emergenciais podem surgir, então é bom poupar dinheiro para não ficar no vermelho. No trabalho, o seu espírito de liderança estará forte. Só cuidado para não bancar a mandona. No amor, compromissados estarão com foguinho para dar e vender e quem for do "escolhi esperar" pode não resistir a tentação. Para os solteiros, haverá facilidade para se destacar na área da paquera.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que você terá pique para dar conta das coisas que estavam em atraso. Vale se esforçar para acordar mais cedo e aproveitar o tempo extra com essas tarefas acumuladas. No trabalho, espere sua vez de falar para não gerar um clima tenso com os colegas. No amor, use a curiosidade para explorar mais o corpo do par. Vale usar uma pena erótica para estimular as partes sensíveis. Para os solteiros que estão na busca de um crush para brincar, haverá sinal verde com alguém da internet. Não deixe passar.

Aquário: Os astros indicam que a melhor maneira de começar bem o dia é com uma linda noite de sono. A mudança da rotina pode ser ruim para o descanso, então tente se adequar a um novo horário. No trabalho, as energias indicam que você irá se destacar. Então mostre o seu lado responsável e ágil. No amor, pequenas surpresas irão atiçar o par. Uma mente maliciosa é que está faltando para deixar a coisa mais interessante. Para os solteiros, a sedução está em alta. Treine bem o xaveco na frente do espelho antes de sair à caça.

Peixes: As energias dos astros sinalizam para mudanças pessoais. Se estiver com crise de identidade, vale mudar o estilo, os gostos e experimentar novos hábitos. No trabalho, tudo indica que a relação com os colegas será leve e sem desentendimentos. No amor, a dica é não partir para as segundas intenções logo de primeira. Explorar a conversa será o segredo para uma nova amizade colorida. Para os comprometidos, o romance está forte e os pombinhos estarão um nojo de tão grudentos.