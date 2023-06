Peixes: É dia de treinos de pernas com seu amor. A cama vai balançar.

Áries: Você entrará em uma vibe de mudanças de comportamento. Algumas experiências irão te mostrar o que vale a pena gastar e o que pode ser descartado por enquanto. No campo amoroso, invista em quem está olhando para o futuro e considerando você nele, caso contrário, corre que é furada. Para os comprometidos, vai rolar muito love neste fim de semana.

Touro: As energias indicam que você estará com vontade ZERO para lidar com questões que não são suas. E não está errado. A correria fará com que você opte por algo mais prático. No campo amoroso, o clima irá contribuir para momentos de descontração e muito papo. Também vai render muita pegação.

Gêmeos: Os astros indicam que você irá se "desligar". O cansaço foi grande e a dica é se manter longe de eletrônicos. Um rolê com os amigos será ótimo para aumentar a carga social. No campo amoroso, cuidado com a ansiedade, pois ela pode te levar a um crush tóxico. Saiba escolher bem. Para os comprometidos, uma programação caseira falará mais alto.

Câncer: Esteja aberto às novas pessoas e novas ideias, pois um ar de transformação passará pela sua vida. Lembre-se que o ser humano está em constante mudança e tudo é uma nova possibilidade. No campo amoroso, haverá tempo para criar novas lembranças com o par. Saiba viver a emoção do proibido.

Leão: As energias dos astros indicam que tudo será tranquilo e sem perrengues para você. Aproveite para encontrar amigos ou família. No campo amoroso, a previsão é gente nova para iniciar um novo ciclo, principalmente quem está fechado para isso há um tempo. Para os comprometidos, um jantar com vinho e a luz de velas é uma boa pedida para dar o clima.

Virgem: Você estará na vibe de encontrar pessoas e conversar sobre a vida. O clima será de total descontração. Se tiver que trabalhar, não leve para o coração, pois a "lili" vai cantar logo. No campo amoroso, haverá tempo para encontrar o par e levar um chá de canseira após uma brincadeira entre os lençóis. Quem não tem um contatinho não vai se contentar em ficar na bad em casa.

Libra: Os astros indicam que você terá de lidar com algumas pendengas. Mas nada que empate o lazer à tarde. No campo amoroso, o clima será de deixar o mozão com foguinho. Faça alongamento antes para evitar câimbras. Para os solteiros, quem está mirando o contatinho novo recebe uma ajudinha dos astros para usar a lábia afiada. A seca vai passar longe.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você estará mais perto da família ou dos amigos que estavam longe. Após um tempo focado no trabalho ou nos afazeres pessoais, será bom matar a saudade. No campo amoroso, quem está empurrando o relacionamento com a barriga logo irá se soltar diante do tédio. Para os solteiros, a previsão é encontrar contatinhos novos durante a noitada.

Sagitário: Os astros sinalizam para um dia corrido, mas que o descanso será certo. Se tiver que trabalhar, saiba que tudo sairá conforme seus planos, mas à noite será reservada para o lazer e descanso. No campo amoroso, quem está esperando o retorno de um crush irá conseguir tirar uma casquinha se lançar logo a cantada. Não espere a oportunidade passar. Para os comprometidos, o clima é de "só love". A cama vai ranger.

Capricórnio: Fique ligado nos próximos capítulos da sua vida. Analise os erros do passado e evite apertar na mesma tecla. No trabalho, você estará reflexivo e disposto a buscar novas carreiras. Vai fundo! No campo amoroso, o clima será de encontrinhos com quem não esperava ver. Esteja pronto para abrir espaço em seu coração. Para os comprometidos, aproveite a folguinha para grudar no cangote do par. Vai rolar ploc ploc.

Aquário: Alguns perrengues te farão acordar para a vida. Você estará preocupado com dinheiro e pode ocupar mais o tempo fazendo planos para mudar essa realidade. No campo amoroso, quem está de rolo logo vai botar pressão para esse lance ser assumido de uma vez. Errado não está. Para os comprometidos, o clima será bom para um filminho de conchinha. Mas com tanto fogo guardado, é claro que a tela irá assistir os pombinhos.

Peixes: Os astros indicam que você estará com o lado sonhador em alta. Só cuidado para não se perder no mundo da lua. Uma nova meta será colocada no papel. No campo amoroso, é dia de treino de pernas com o mozão e a cama vai balançar. A dica é alternar entre as velocidades. Para os solteiros, o xaveco bem dado pode render uma nova companhia. Vai com tudo!