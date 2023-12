No amor, a brincadeira será colocar os fetiches em um pote. Vai rolar pegação.

Áries: As energias dos astros indicam que você irá receber muitas novidades nesta semana. Com o fim do ano se aproximando, as energias irão estimular o seu lado prático para fazer novas metas. No campo amoroso, a previsão é de criatividade forte para sair do comum. Vai rolar brincadeira com anel de ouro com o par. Para os solteiros, a previsão é de uma programação caseira acompanhada de um crush.

Touro: Os astros sinalizam para bons estímulos na área das finanças. O seu lado prudente estará forte, o que vai te ajudar a guardar uma boa grana para investir no ano que vem. No campo amoroso, há sinal de que os pombinhos irão se divertir de maneira quente. A dica é aproveitar os fogos para fazer a cama balançar. Solteiros também podem se dar bem se lançarem a cantada certa no crush.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que os últimos dias do ano serão decisivos para você. O seu foco estará forte para o crescimento pessoal e profissional. Novos planos serão colocados em cena. No campo amoroso, a previsão é de uma mudança forte no relacionamento. Se deixar o comum dominar, será o fim. Para os solteiros, a dica é lançar o charque que estará forte com as energias das estrelas. As chances de conquistar uma costelinha são grandes.

Câncer: Os astros indicam que você estará recebendo as melhores vibes do céu. Você estará bem mais antenado sobre tudo o que acontece ao seu redor e irá priorizar o seu bem estar. No campo amoroso, a previsão é de uma noite agitada com o par. Vale experimentar uma noite de filmes caseiros para ativar o lado safado. Para os solteiros que seguem em carreira solo, a previsão é de novos contatinhos para aquecer este fim de ano. Mas é preciso explorar o lado sedutor.

Leão: As energias dos astros sinalizam para uma manhã cheia de energia boa. Você terá boas conversas com amigos e ficará animado ao falar sobre ideias para ganhar dinheiro. No campo amoroso, a previsão é de uma aproximação diferente com o par. A dica é brincar do jogo dos papeizinhos. Coloque vários fetiches em um pote e depois é só partir para a noite picante. Para os solteiros, a previsão é de sexo inesperado com um (a) amigo (a) próximo (a).

Virgem: Os astros mostram que você estará com foco total na área profissional. As energias irão estimular com força o seu lado ambicioso. No campo amoroso, a previsão é de uma reviravolta inesperada. Alguém que achava que tinha ido embora irá voltar para a sua vida. Comprometidos entrarão em uma saia justa com essa situação.

Libra: As energias dos astros indicam que você precisa ficar mais alerta sobre as pessoas que te cercam. Alguém de má índole tentará tirar a sua paz. Seja seletiva com suas amizades. No campo amoroso, a previsão é de uma noite regada de sexo selvagem. A dica é usar velas eróticas para provar um pouco da dor gostosa. Para os solteiros, a previsão é de uma porta aberta para a pegação e a chave será o seu lado mais sedutor. Simples e vulgar ao mesmo tempo.

Escorpião: Os astros mostram que você irá receber uma chuva de novas ideias para o próximo. As energias irão estimular o seu lado criativo para começar um novo negócio. No campo amoroso, a previsão é de um lance ainda mais sério para quem está só de namorico. Um casório vem aí. Para os solteiros, a previsão é de um pique de energia na área da paquera. Você terá facilidade para socializar e seduzir um crush.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para uma grande agitação no seu lado divertido. Você irá levar animação onde passar. No campo amoroso, a previsão é de uma onda de alto astral para os pombinhos testarem novas aventuras na cama. A dica é se fantasiar com personagens intrigantes na hora do vamo vê. Para os solteiros, a previsão é de um desejo forte por alguém próximo. Lance o papo e espere o sinal verde para avançar.

Capricórnio: Os astros mostram que você estará focado em terminar tudo o que estava pela metade. Seja nas tarefas em casa ou na demanda do trabalho. No campo amoroso, a previsão é de uma noite de saideira com o mozão. Não esqueça de hidratar para enfrentar a maratona da madrugada. Para os solteiros, a previsão é de chuva de contatinhos para animar o fim de ano.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para uma sorte grande em seu signo. Se estiver participando de sorteios as chances de ganhar são grandes. No campo amoroso, a dica é ficar atento aos olhares suspeitos de um (a) amigo (a) para o mozão. Tem urubu te rondando. Para os solteiros, a previsão é de um novo romance chegando. O coração vai bater mais forte por alguém.

Peixes: Os astros indicam que você recebe as melhores vibes do céu para manter o seu lado organizado em alta. Você estará focado e irá receber uma mãozinha amiga para não se esforçar além do que pode. No campo amoroso, a previsão é de uma brincadeira de primeiro encontro. A dica é fingir que estão se conhecendo e partir para um date para ativar as borboletas no estômago. Para os solteiros, a previsão é de uma costelinha que virá para ficar. Vai de você ter coragem de largar a vida na cachorrada.