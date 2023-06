Libra: As energias atrairão muitos contatinhos. A seca vai passar longe!

Áries: Aproveite o início do dia para educar o seu corpo. Escolha começar o dia bem e as energias dos astros te ajudam com o resto. No campo amoroso, a previsão é de altas doses de conversas fora. Haverá compartilhamento de segredos.

Touro: Os astros indicam que um novo tempo se inicia para você em algum departamento da sua vida. No campo amoroso, laços irão quebrar para quem anda em cima do muro. Tudo indica que tem outra pessoa entrando na parada.

Gêmeos: As energias indicam que você deve atingir algumas metas ou irá usufruir do resultado de algumas que já foram alcançadas. Só lembre que não é hora de relaxar. No campo amoroso, a dica para quem anda pensando em algo do passado é: esqueça e foque no que está por vir. Para os solteiros, uma chuva de contatinhos os aguarda, mas a vontade mesmo será de se amarrar com alguém.

Câncer: Os astros indicam que você estará com o foco total nos ganhos e nos investimentos. Uma nova conquista está cada vez mais perto de chegar. No campo amoroso, quem optou por se guardar logo será recompensado. Para os comprometidos, a previsão é dar o próximo passo na relação. Saiam do comum.

Leão: As energias mandam para você o empurrãozinho que precisava para começar a se arriscar. Lembre-se de se equilibrar entre o coração e a mente na hora de tomar decisões, pois as emoções às vezes podem ser traiçoeiras. No campo amoroso, a previsão é muito desejo de grudar no par, não vai demorar pra esse lance ser oficializado no papel.

Virgem: Os astros mostram que você terá uma pequena correria no início da semana. Mas nada de se entregar ao estresse, pois à tarde as energias te abençoam com muita tranquilidade. No campo amoroso, a previsão é chamego regado de sexo quente. Para os solteiros, um crush que conheceu na internet logo se tornará o novo rolo do momento.

Libra: As energias do céu trabalham pela harmonia com os colegas de profissão. Alguns laços irão surgir para serem fidelizados. No campo amoroso, haverá muita energia atraindo novos rolos. Quem está aberto a um trisal, o (a) pretendente perfeito (a) está por vir. Para os solteiros, a vida de pegação está sendo boa e vai melhorar.

Escorpião: Novas aventuras estão por vir. A sua ansiedade está atacando e não é à toa. Essa inquietação está ligada a sua vontade de crescer na vida. No campo amoroso, quem está longe do crush vai querer terminar de vez a relação para viver algo novo. Esse coração estará um gelo diante do tédio.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para novos projetos pessoais. O seu investimento em algo novo dará grandes resultados. Não desista no início da caminhada. A vida é um processo. No campo amoroso, haverá disposição para experimentar novas fantasias, mas é bom não aceitar se for para pedir penico.

Capricórnio: Os astros indicam que você terá de ter jogo de cintura para aproveitar todas as chances. As oportunidades irão aparecer, mas não irão cair em seu colo, faça por merecer. No campo amoroso, a noite reserva muito love com o crush, mas para quem anda tendo algumas DRs, é bom ficar em casa.

Aquário: Os astros sinalizam para um momento de perigo. Algumas pessoas negativas irão te cercar para sugar as suas energias. Saiba se retirar de ambientes ruins. No campo amoroso, aprenda a expressar o que sente para não ficar para trás. É hora de abrir a boca.

Peixes: Tenha cuidado com as cobranças em excesso, você não é uma máquina. Também é tempo de esquecer os erros do passado, pois pisar na bola faz parte da vida, então vire o jogo. No campo amoroso, quem está à procura de um contatinho recebe boas energias para atrair quem deseja. Para os comprometidos, chegou a hora de levar o relacionamento para outro nível.