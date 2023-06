Libra: A aventura está no ar com seu amor. Vai rolar amasso no escurinho do cinema.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará 100% off para perrengues. O seu descanso depende da sua autoridade em impor limites. No campo amoroso, você terá que dar o primeiro passo para garantir o chamego com o par. A dica é ser discreto nas palavras até rolar o convite.

Touro: Os astros indicam que você terá de controlar bem os gastos para não exceder. Também há portas que irão se abrir para você começar um negócio próprio. Vá sem medo de errar. No campo amoroso, a dica é dar atenção total e mostrar que está presente para aumentar a intimidade com o par. Vai rolar calor entre as pernas.

Gêmeos: Você estará mais focado em si devido a um período difícil. A sua própria companhia será mais apreciada e há sinal para olhar a vida com outros olhos. No campo amoroso, as energias sinalizam para uma chama acesa. Vai rolar química forte regada de carinho e um bate-bate "encaixado".

Câncer: Esteja pronto para segurar a onda, Câncer, pois as coisas não serão fáceis para você. Há sinal de que você terá de lidar com uma sobrecarga, mas a sua perseverança será crucial para aguentar essa tempestade. No campo amoroso, as energias dos astros indicam que corpos irão suar durante o "vamo vê" na cama. Quem ainda tá sem crush pode se dar bem ao chegar no contatinho. Dê o primeiro passo.

Leão: As energias dos astros indicam que você estará com muitas ideias para sair do tédio. Mas cuidado, há uma pequena tensão no relacionamento com um (a) amigo (a), então pode rolar desentendimento. No campo amoroso, a dica é investir nas preliminares para manter o par aos seus pés. Não há quem resista a uma língua nervosa.

Virgem: O trabalho vai estar a todo gás e o descanso corre risco de ser adiado. Só cuidado para não exigir mais de si. No campo amoroso, o flerte será por mensagem se não rolar um encontrinho. Para os comprometidos, o jeito será dar uns pulos para garantir a conchinha do dia.

Libra: Os astros indicam que você estará com o espírito de aventura em alta. O momento será propício para fazer planos e bater perna por aí. No campo amoroso, um cineminha pode cair bem com o par e vai rolar uns amassos no escurinho. Uh lá lá. Para os solteiros, a sorte está alta para quem anda rondando um contatinho. Tenha atitude!

Escorpião: As energias dos astros sinalizam para momentos positivos para você. Apesar da correria que deve acontecer ao longo do dia, encontros aconchegantes estão previstos. No campo amoroso, a saudade está em alta, é dia de atracar no par. Para os solteiros, a previsão é fidelizar um novo contatinho com alguém que tanto conversa nas redes sociais.

Sagitário: Os astros indicam que as melhores energias estão sendo enviadas para você. Cuidado com o estresse e não deixe se abalar com alguns contratempos que podem surgir. No campo amoroso, o gelo precisa derreter. Tá faltando calor! É dia de experimentar novos movimentos com a língua e se entregar no olhar 43.

Capricórnio: O céu envia energias para você manter a união em casa. Desentendimentos serão deixados de lado para aliviar a carga pesada. Também há sinal para cuidado com a saúde mental. No campo amoroso, o lance com o contatinho pode ficar sério. Se essa não for sua intenção, é bom desatar logo esse nó. Para os comprometidos, muito sexo quente à vista.

Aquário: As energias dos astros indicam que você estará com o foco total em si próprio. Se a semana tiver sido cansativa, você também pode se fechar mais e não querer muito papo com os amigos bagunceiros. No campo amoroso, controle o 'ciuminho', principalmente quem está no lance casual, pois pode gerar uma DR brochante.

Peixes: Os astros enviam boas energias para você. Há sinal de harmonia em casa e sorrisos com a família ou amigos. No campo amoroso, a previsão é brincadeiras na cama. A dica é começar devagar e depois aumentar a velocidade gradualmente. Vai rolar uns gemidos sinceros com o par.