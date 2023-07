Leão: Solteiros estão com sorte na paquera. A sensualidade está com tudo.

Áries: As energias dos astros mostram que você recebe boas vibes do céu para levar o dia com toda a positividade. No trabalho, a harmonia seguirá firme e quem é do contra ganhará calos. No amor, o clima de amor seguirá firme para quem está priorizando o par. Vai rolar anel de ouro. Para os solteiros que estão entrando na área da sedução, as chances de sair com o crush anda secando estarão altas. Manda vê no papinho.

Touro: Os astros avisam para você se preparar para um novo tempo em sua vida. Em breve, parte dos planos irão se concretizar. Então segue o fluxo. No trabalho, a estabilidade vem e você estará livre para recomeçar de maneira positiva. Já no campo amoroso, as energias indicam que o relacionamento vai receber um estímulo sexual, deixando os pombinhos uns safados. Para os solteiros, é bom pegar leve na cantada para não assustar o contatinho.

Gêmeos: Hoje você estará emanando vibe positiva e com a mente bem aberta. É que os astros seguem estimulando as melhores vibrações em seu signo. No trabalho, você irá destacar com o seu jeito autêntico e pode até rolar um verdinho a mais na conta bancária. No amor, o caminho está livre para quem procura uma costelinha. Será difícil escolher entre tantas opções. Para os comprometidos, a dica é não ceder tão fácil aos desejos do par. O segredo é mexer com a mente antes de partir para o que interessa.

Câncer: As energias dos astros indicam que você entrará em um período de grande sorte. Vale investir em algo de seu interesse, pois as chances de dar certo são grandes. No trabalho, as energias indicam que você se sentirá acomodada, o que pode deixar o dia meio tedioso. No amor, o relacionamento pode ser melhor aproveitado se os pombinhos explorarem novas brincadeiras sexuais. Vale investir em um motel caro para sair da rotina. Para os solteiros, vai rolar pegação com o crush que está secando. Manda a cantada.

Leão: Os astros enviam as melhores vibes para você fazer o que mais gosta. Apesar das obrigações, você irá aproveitar o melhor da vida. É que as energias se concentram no lado sociável em seu horóscopo. No amor, os astros mostram que você estará com sorte na área da paquera. Use a sensualidade para chamar atenção do crush. Para os comprometidos, a previsão é um ploc ploc de conchinha para tirar o estresse.

Virgem: As energias dos astros mostram que você recebe boas vibrações na área financeira. Tudo indica que a conta bancária vai dar uma respirada e sairá do vermelho. Então foca no trabalho. No amor, as energias mostram que você estará com as respostas na ponta da língua na hora de jogar o papinho no crush. Vai rolar carne nova no pedaço. Para os comprometidos, a dica é mandar ver no mozão em qualquer lugar da casa.

Libra: Os astros trabalham a favor das melhores vibrações para o seu signo. Com isso, você vai esbanjar harmonia e alto-astral. No trabalho, você estará brilhante e irá se destacar. No campo amoroso, as energias indicam que a saudade vai bater para os pombinhos que estão longe. Vai rolar sexo por telefone. Para os solteiros que conseguirem engatar uma conversa quente com o crush, pode rolar flertes picantes por videochamada.

Escorpião: As energias dos astros mostram que você estará com pouca paciência para lidar com pessoas chatas. Se não puder colocar o ódio para fora, vai rolar expressões que dispensam comentários. Cuidado para não gerar um clima ruim no trabalho. No campo amoroso, as energias indicam que você estará com acúmulo de tesão. Vale planejar um encontro com o par para tirar esse peso negativo.

Sagitário: Os astros mostram que você estará muito comunicativo hoje. No trabalho, você irá falar pelos cotovelos. Cuidado para não soltar um segredo do colega. No amor, esteja pronto para encarar uma turbulência na relação, mas sem terror, pois isso pode ser equilibrado com uma dose de safadeza. É dia de dormir pelado. Para os solteiros, é hora de dar o primeiro passo e chegar de uma vez no crush que está esperando a sua iniciativa. A química vai surpreender.

Capricórnio: As energias dos astros estão emanando boas energias para você. Vale se preparar para acordar cedo e garantir o tempo extra para fazer tudo no seu tempo. No trabalho, uma proposta virá para você, mas antes você terá de lançar o seu plano. No campo amoroso, tudo indica que o relacionamento ficará mais forte, mas cuidado com os amigos que está mantendo por perto. Para os solteiros, a previsão é chuva de contatinhos com direito a amizade colorida. Safadinho (a).

Aquário: Os astros mostram que você estará com foco total em seu projeto pessoal. Lembre-se, vai dar errado antes de dar certo, então desista. No amor, as energias do céu enviam ótimas vibrações para quem pretende chegar no crush. Pode até rolar um romance inesperado. Para os comprometidos, a previsão é sexo de conchinha. Não esqueça de falar safadezas no ouvido do par.

Peixes: As energias dos astros indicam que você estará com decisivo (a). Com isso, você estará mais firme em suas escolhas, seja em casa, na vida pessoal ou no trabalho. No campo amoroso, se ainda não chegou no crush, é bom correr, pois a fila está prestes a andar. Para os comprometidos, cuidado com o (a) amigo (a) talarico (a) que está de olho no seu chuchuzinho.