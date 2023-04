Leão: No amor, se a carne for fraca pode rolar uma pulada de cerca

Áries: Os astros sinalizam para um momento de redobrar a atenção. Algumas preocupações podem te deixar um pouco aéreo, só não perca o foco nas obrigações do dia. No amor, vale a pena fazer o impossível para tirar uma folguinha ao lado do par. O psicológico pode precisar de um carinho também. Os solteiros estão com sorte na sedução e podem arriscar dar um tapa no visual para ir à caça.

Touro: Evite dar atenção a pensamentos ou opiniões negativas, e lembre-se que você não precisa ser perfeito em tudo. O aprendizado vem com a experiência. Então mantém o foco. No amor, os sentimentos darão uma mexida na relação. É bom conversar com o mozão antes de deixar a situação crescer. Os solteiros que buscam um par para compartilhar a vida precisam esquecer o passado antes de entrar em uma nova relação.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que o universo irá mandar boas oportunidades de trabalho para você. Saiba aproveitar as chances para encher o bolso. No campo amoroso, é dia de se esforçar pela relação. A dica é usar uma fantasia sensual para levar o mozão à loucura. Os solteiros recebem estímulos do céu para explorar o lado sexual com o crush. Quem ficar sozinho pode aproveitar mesmo em carreira solo. O palhaço vai ficar descabelado.

Câncer: Os astros indicam que momentos com amigos estão por vir. Em breve você vai reencontrar a galera que costuma tirar uma gargalhada de você. No campo amoroso, as coisas com o par irão ficar ainda mais claras. A previsão é sexo de reconciliação ou um término inevitável. Os solteiros que estão batendo boca com o crush precisam buscar o equilíbrio. A dica é revezar os contatinhos, sem culpa.

Leão: As energias dos astros irão te ajudar a manter as suas melhores qualidades em alta. O dia será marcado por uma conversa gostosa com colegas de trabalho, amigos ou alguém em especial. No amor, esteja pronto para lidar com pessoas que sentirão tesão em você. Se a carne for fraca, pode rolar uma pulada de cerca. Os solteiros estão com o papinho fervendo e o crush será fisgado.

Virgem: Os astros indicam que você está começando a compreender o ponto de equilíbrio em sua vida. Consequentemente, muitas coisas e pessoas que faziam volume serão facilmente esquecidas. No amor, a parceria no relacionamento só tem a crescer, mas o coração ainda dói. Os solteiros precisam tomar cuidado, pois alguém comprometido está com o olhar perigoso.

Libra: As energias dos astros enviam boas vibrações no campo da comunicação. Quem trabalha com atendimento ao público irá arrasar nas negociações. No campo amoroso, o lado sexual está pegando fogo. É dia de enxurrada com o mozão. Os solteiros que estão de crush novo precisam tomar cuidado com o coração, pois há chance de se apaixonar.

Escorpião: As coisas na sua vida estão mudando a cada dia, assim como as suas prioridades. Tudo indica que em breve o foco será apenas em você. No campo amoroso, a relação será melhor apreciada com um dia a sós. É dia de produção de filmes caseiros. Os solteiros que saíram de uma relação há pouco tempo precisam voltar a ativa. A dica é fidelizar um contatinho para fortalecer na hora da secura.

Sagitário: Continue focado nas mudanças que estão acontecendo em sua vida. A sua realidade está melhorando conforme o trabalho duro. No campo amoroso, usar o alter ego para encarnar o seu lado sexual será extremamente excitante. É dia de deixar o mozão de boca aberta. Os solteiros também podem aderir a ideia para manter o crush interessado.

Capricórnio: A Lua segue te iluminando e você mostrará o seu melhor lado. Certamente as opiniões de outras pessoas não chegarão aos seus ouvidos, já que sua autoconfiança estará forte. No campo amoroso, mostre ao mozão como se faz uma perna tremer. É dia bate-bate forte com música sensual. Os solteiros que estão buscando um casinho podem aproveitar que a sensualidade está alta para avançar o sinal com alguém interessado. "Vai dar bom!"

Aquário: As energias dos astros emanam vibes positivas para você. Nada vai te abalar! Faça o seu mantra, pois os invejosos cairão em peso ao notar que você está crescendo. No campo amoroso, uma noite de prazer será ótima para espairecer, mas você terá de mexer uns pauzinhos para garantir a noite. Os solteiros que conquistaram um crush podem bolar uma programação para surpreender. É dia de sorvete com chocolate. A dica é usar a cobertura para lambuzar o par.

Peixes: Os astros avisam que você será testado em breve. Não tenha medo e encare todas as novidades com muita garra. A sinceridade será a sua melhor amiga. No campo amoroso, surpreenda o mozão com uma rebolada alternada. Alguém vai virar os olhos. Os solteiros podem apostar no olhar 43 para chamar atenção do alvo. Vai rolar encontrinho de última hora.