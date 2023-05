Leão: No amor, quem está na 'friendzone' terá que mexer os pauzinhos para não perder a chance

Áries: Os astros sinalizam para bons momentos chegando que ficarão guardados na caixinha de lembranças. No amor, se unir com o mozão ou o crush para aproveitar a folguinha juntos será bem excitante. A dica é esquecer dos problemas e focar no lazer durante o tempo livre.

Touro: As energias dos astros indicam que você terá um dia agitado, mas pode ser com coisas pessoais ou até mesmo para cuidar de si. No campo amoroso, momentos quentes e melosos estão garantidos com o mozão ou crush. Para quem está de carreira solo, a dica é curtir a noite na companhia dos amigos.

Gêmeos: As dicas do céu para você é se manter neutro em discussões que não te convém. Se pintar imprevistos, joga a energia negativa para longe, pois os astros ajudam a alinhar tudo pela tarde. No campo amoroso, os solteiros estão com o charme em alta e quem optar pela noitada logo alguém ficará encantado. Para os comprometidos, os astros indicam que a vibe será sexo selvagem para os pombinhos.

Câncer: Os astros indicam que você está brilhante na tática para se destacar. Também pode rolar uma mudança de prioridade após um momento pensativo durante a sua folga. No campo amoroso, os solteiros podem se surpreender se derem uma chance para alguém que já conhece e anda bem próximo. A vibe também será positiva para os comprometidos. A previsão é ploc ploc inesquecível com um gostinho de quero mais.

Leão: Você estará cada vez mais certo sobre os próximos passos que dará. O lance será controlar a ansiedade e viver um dia após o outro. No campo amoroso, um folguinha com o mozão ou crush virá em ótima hora. Para quem está preso na "friendzone", é hora de mexer os pauzinhos pois as chances estão prestes a expirar.

Virgem: As previsões dos astros para você é de tranquilidade e paz, Virgem. Os astros emanam energias para você abraçar uma nova personalidade ou uma nova forma de pensar. No campo amoroso, quem está iniciando um novo rolo é bom manter as expectativas baixas, principalmente se tiver poucas informações sobre a pessoa. A única certeza será de um bom sexo. Para os comprometidos, o amor está no ar e o foguinho dentro das calças. É dia de date!

Libra: Os astros indicam que a sua lábia estará afiada hoje e haverá facilidade para lidar com pessoas. A vibe será boa na hora de se livrar de situações ou pessoas desagradáveis. No campo amoroso, comprometidos e solteiros estarão com boas vibes. O desejo estará forte e a conversa picante vai começar por telefone.

Escorpião: As energias dos astros te ajudarão a manter o humor caso tenha que trabalhar ou ir para um compromisso tão cedo. No campo amoroso, as coisas podem estar meio indecisas, principalmente para quem está em cima do muro. Para os comprometidos, a dica é arrumar tempo para cheirar o cangote do par. A previsão é muito chamego.

Sagitário: Os astros te mandam boas energias para você terminar o dia bem. Nenhum perrengue irá te desestabilizar. No campo amoroso, a previsão é conchinha e sexo lento com o mozão ou crush.

Capricórnio: Esteja pronto para o que vier hoje, pois os astros sinalizam que logo você terá que tomar algumas decisões em relação a vida. No campo amoroso, a vibe será uma conversa picante para começar a esquentar as coisas com o mozão ou crush.

Aquário: Os astros indicam que hoje ninguém abala! As energias irão ajudar a colocar em destaque as duas melhores qualidades. No campo amoroso, esteja pronto para trabalhar com as mãos antes de partir para língua.

Peixes: Algumas questões podem estar tomando conta da sua mente, e logo você terá de tomar um direcionamento em sua vida. É hora de fazer planos a longo prazo. No campo amoroso, a previsão é sexo e baixaria. A cama vai tremer.