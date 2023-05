Leão: No amor, os astros estão ao seu favor. Vai rolar sinal verde da pessoa desejada

Áries: As energias dos astros indicam que hoje você estará mais acelerado já que tem muitos compromissos. Só cuidado para não exceder o seu limite. No campo amoroso, o lado conquistador dará as caras e os comprometidos terão que ter cuidado para não serem interpretados de maneira errada. Para os solteiros, vale a pena investir na cantada na hora de jogar o papo no crush.

Touro: Os astros mandam um alerta para você, uma pequena tensão mostra que alguém de energia ruim está tentando puxar seu tapete. Fique de olho. No campo amoroso, não será difícil conseguir o que quer já que está sendo agraciado com o poder da sedução. O segredo estará no 'olhar 43'.

Gêmeos: Você terá de trabalhar para não cair nas distrações. Com tanta coisa na cabeça você pode ficar um pouco aéreo. Então redobre a atenção. No campo amoroso, os comprometidos precisam aumentar a parceria para manterem as coisas na cama excitantes. A dica é variar nas posições. Para os solteiros, não vai faltar opção. Vai à caça.

Câncer: As energias do céu irão colocar em destaque o seu lado curioso e explorador. Pode rolar de você criar uma obsessão em relação a uma meta. Só não vai pirar. No campo amoroso, quem está em relacionamento sério vai entrar numa vibe romântica. Alguém está carente. Solteiros também estarão na mesma vibe, mas alguns irão ficar chupando dedo.

Leão: Os astros estimulam a sua imaginação hoje, Leão. Tudo indica que você estará com o lado sonhador em alta e estará viajando com possíveis realidades. No campo amoroso, uma energia repleta de sedução e desejo irá invadir a relação dos compromissados. A previsão é foguinho entre as pernas. Para os solteiros que estão à procura de um (a) cremoso (a), tudo indica que os astros estão ao seu favor. Vai rolar algo a mais com a pessoa desejada.

Virgem: As energias dos astros indicam que você estará em um momento mais reservado e sem clima para rolês. Com esse momento "paz e amor" a atenção redobra no trabalho. No campo amoroso, o seu coração bate por alguém que não pode ter. É hora de desapegar e seguir em frente com novos contatinhos. Para os comprometidos, o clima será propício para explorar os pontos sensíveis do par.

Libra: Hoje você estará com energia de sobra, Libra. Com a animação em alta, você estará focado em não deixar nada pela metade. No campo amoroso, o serviço completo será na cama e o mozão vai tremer as pernas. Para os solteiros, a previsão é de curtição e a sua energia irá atrair contatinhos interessantes.

Escorpião: Os astros indicam que a sua paciência está oscilando hoje. Os seus objetivos estão mais centrados e você dará atenção total às suas próprias preocupações. No campo amoroso, você estará com o lado sexual carente devido ao estresse. É bom pedir esse carinho do mozão ou crush para não cair na deprê.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você estará com as energias calminhas hoje. O seu lado "zen" pode ser raro, mas dará as caras. Nem o estresse no trabalho irá te tirar dos eixos. No campo amoroso, o romance está no ar e o clima pede um sexo lento de conchinha com o par. Para os solteiros que estão prestes a conquistar o crush, a dica é caprichar no visual. A noite vai render.

Capricórnio: Esteja preparado para mudar algumas coisas em casa, pois há sinal de conta no vermelho ein. Segura o dinheiro no bolso e evite gastar com coisas desnecessárias no momento. No campo amoroso, a parceria no relacionamento será trabalhada devido alguns perrengues. Se der bom, vai rolar até um sexo selvagem para espairecer. Para os solteiros, você estará preparado para atiçar o contatinho que pretende levar para casa. Vai com tudo!

Aquário: As energias dos astros indicam que você irá se orgulhar ao cumprir metas mais rápido do que esperava. Você também se verá em uma situação em que o melhor a fazer é guardar a opinião para si. No campo amoroso, a previsão é muita pegação com beijos molhados. A dica é filminho em casa ou uma programação fora do comum.

Peixes: Os astros indicam que você estará inspirado em fazer novos planos. A dica é considerar primeiro o que não é longo prazo para fazer uma coisa por vez. No campo amoroso, as energias irão garantir um clima romântico regado de conversas picantes.