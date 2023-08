Leão: No amor, explore a lábia. O papinho vai render boas lambidas.

Áries: As energias dos astros indicam que você pode ter alguns desafios hoje. No trabalho, você terá de ter disciplina para não perder o ritmo. No amor, as energias indicam que é hora de investir em coisa nova. A dica é explorar mais a parte sensível das coxas.

Touro: Os astros mostram que você estará mais interativo hoje. Essa energia será ótima para a comunicação no trabalho. No amor, atitudes românticas podem surpreender. A dica é usar os dedos para tocar cada parte do corpo. Ir direto ao ponto todas as vezes pode ser cansativo.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você poderá ter alguns problemas em casa para resolver. Boa parte da sua disposição será gasta com isso. No trabalho, não perca tempo com deveres que não são seus. No amor, é hora de pegar leve na fantasia e variar entre os ritmos. A dica é imaginar o sexo antes de começar a fazê-lo. Vale falar um ao outro o que pretende fazer.

Câncer: Os astros indicam que as melhores energias estão na comunicação. Você também terá mais facilidade para falar dos seus sentimentos e se expressar. No trabalho, a sua criatividade será um ótimo diferencial. Não tenha medo de arriscar. No amor, você irá conquistar o par com o seu lado carismático. É dia de seduzir!

Leão: As energias dos astros mostram que o Sol está te favorecendo. Você estará com grandes chances de aumentar a renda e determinação não vai faltar no trabalho. No amor, a dica é trabalhar por um clima descontraído antes de falar o que pretende entre quatro paredes. O papinho vai render boas lambidas.

Virgem: Os astros mostram que você recebe energias para encarar qualquer parada. Com os melhores estímulos, você estará mais seguro de si. Então dê um chute na crítica e opiniões alheias que não vierem para contribuir em nada. No amor, você irá conquistar o par só na base da conversinha. Mas não se engane, pois aquilo que vem fácil, vai fácil e ainda causa alvoroço. Para os comprometidos, a dica é inverter os papéis e trocar o comando na hora H.

Libra: As energias dos astros sinalizam para boas vibes na vida financeira. Também há sinal de que você precisa exercitar o sigilo sobre seus projetos e conquistar. Tem gente que destrói só com o tamanho da inveja. No trabalho, você dará um show de competência. No amor, é dia de exercitar o lado sensual. A dica é iniciar a diversão sexual de forma virtual antes do encontro.

Escorpião: Os astros indicam que você estará com a mente aberta para novos projetos. Iniciar os planos para abrir o próprio negócio pode ser ótimo para começar. No amor, o desentendimento será resolvido fácil fácil com um belo sexo tântrico. Solteiros que ainda não encontraram um crush, basta um olhar certeiro no crush do rolê para mandar o recado.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você terá boas vibrações na área profissional. Você também pode se encantar com outro profissional e entrará de cabeça nisso. Confia no processo! No amor, a dica é investir em um piquenique ao ar livre, mas a barraca será necessária para o que vem depois. Para quem ainda não tem um par, vale sair mais para ambientes diferentes para encontrar novos alvos. Não tenha medo de chegar.

Capricórnio: Os astros sinalizam energias que colocam em destaque as suas melhores características. No trabalho, você ira ajudar a resolver um perrengue. É dia de brilhar. No amor, a dica é começar a brincadeira no chuveiro. Use sabonete para dar banho no corpinho do par.

Aquário: As energias dos astros mostram que você estará brilhante na área profissional e na comunicação com os amigos. Vai rolar conversa com alguém importante. No amor, a previsão é de arrepios e movimentos que farão a perna tremer. Então amacie bem o par antes da brincadeira noturna. Para os solteiros, haverá uma forcinha dos amigos cupidos para chegar no par.

Peixes: Os astros sinalizam para momentos de fortalecer laços. Com isso, haverá contato com familiares ou amigos que estão há um tempo longe. No trabalho, a dica é ser confiante e não ter medo de mostrar dúvidas. É melhor perguntar do que fazer errado. No amor, a dica é falar coisas picantes no ouvido do par e não é de acarajé que estamos falando.