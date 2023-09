Leão: No amor, é dia de melação. Amacie bem a carne antes de comer.

Áries: As energias dos astros mostram que você recebe ótimos estímulos do céu para ter um dia tranquilo. Também há sinal para priorizar a sua saúde. Se tiver exames em atraso, tire um tempo para cuidar disso. No campo amoroso, as energias indicam que haverá um período de secura e a paquera estará um pouco devagar. Para os solteiros, a dica é manter a exigência em alta, pois se aceitar qualquer coisa é capaz de brochar.

Touro: Os astros indicam que as energias estimulam o seu lado ambicioso. No trabalho, você irá se destacar e pode até rolar uma grana extra. No campo amoroso, há sinal de que a fidelidade será testada. Comprometidos que se cuidem para não pisar na bola. Para os solteiros, a previsão é de match com alguém que anda secando, mas é necessário tomar a iniciativa.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que o seu lado criativo dará as caras. Também há sinal de que você trocará muitas ideias com gente nova e novas amizades se formarão. No campo amoroso, evite fazer promessas que não pode cumprir para não sair como mentiroso. Isso pode ser brochante. Para os solteiros que estão fora do campo da paquera há um tempo, a dica é deixar o lado caseiro de lado e começar a sair mais.

Câncer: Os astros sinalizam que recebe energia no campo das realizações. Organize sua lista de prioridades e controle mais o seu dinheiro. No campo amoroso, a dica é mostrar o seu lado divertido na hora de conquistar o crush. Para os comprometidos, segura os ciúmes, pois ele estará forte e vem com tudo. Talvez role uma DR com o par. A previsão é uma seca.

Leão: As energias dos astros indicam que você tem grandes chances de chegar ao sucesso. Evite ter pensamentos negativos e foque no que é bom para você. No trabalho, conte com as melhores energias para manter a concentração em alta. No campo amoroso, o seu lado romântico será ativado. É dia de melação com o par, então amacie bem a carne antes de comer. Para os solteiros, a dica é arregaçar as mangas e partir para a conquista. Vai pintar um crush novo na parada, mas não será fácil conquistá-lo.

Virgem: Os astros mostram que você terá dificuldades para dar conta das tarefas do dia. Com a preguiça dando um olá, será necessário um esforço extra para encarar tudo. No campo amoroso, a área da paquera estará meio devagar. É melhor não forçar. Para os comprometidos, há sinal de que os pombinhos precisam ter cuidado para a relação não cair na rotina monótona.

Libra: As energias dos astros indicam que você precisa tomar cuidado ao escolher os locais que você irá investir todo o seu esforço. É bom analisar bem, principalmente se for o caso de trocar de emprego ou negócio. No campo amoroso, o seu lado selvagem dará as caras. É dia de sexo quente com o par, mas se ele (a) não estiver no clima, a dica é investir nos nudes. Para os solteiros, o investimento certo será na paquera. Vai cair peixe na sua rede!

Escorpião: Os astros sinalizam para um período de foco na área profissional. Há sinal de que você irá se encontrar no campo dos negócios, dando início a uma boa renda. No campo amoroso, tenha calma na hora de conhecer o par, pois há indícios de que as diferenças entre os pombinhos será bem grande. Para os solteiros que estão fracos na paquera, é necessário aparecer mais nas redes sociais, pois alguém irá se interessar.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você estará vivendo um momento diferente. A sua forma de pensar irá mudar sobre algumas coisas e, cuidado, pois alguém próximo vai puxar o seu tapete. No campo amoroso, o diálogo precisa ser mais explorado. Vale gemer mais na hora do bate-bate na cama. Para os solteiros, a dica é convidar o crush para date na primeira oportunidade, pois há sinal de que o lance vai render mais tempo do que se imagina.

Capricórnio: Os astros mostram que as energias estimulam o seu lado mais comunicativo. O seu jeito descontraído irá atrair novas amizades e até parcerias positivas no campo dos negócios. Na área do amor, quem estiver saindo do período "deprê" pós-término tem grandes chances de encontrar bons contatinhos para fortalecer na hora da secura. É hora de sair da bolha. Para os comprometidos, a dica é planejar uma viagem ao ar livre. A barraca vai balançar!

Aquário: As energias dos astros sinalizam para momentos de muita diversão com os amigos ou família. Você também estará com muito mais disposição para enfrentar novos desafios e pode até rolar um curso/faculdade para aumentar o conhecimento. No campo amoroso, a dica é usufruir bem da preciosidade chamado (a) "Mozão". Um sexo lento e com muitas carícias pode ser mais revelador do que pensa.

Peixes: Os astros mostram que você está recebendo ótimas vibes do céu. A área da amizades também ganha boas energias para marcar um reencontro. No campo amoroso, o clima será de vinho com petiscos. O date romântico abrirá as portas da criatividade na hora do ploc ploc. A dica é evitar usar apenas o quarto. Para os solteiros, a previsão é de chuva de contatinhos. Explore o seu lado sensual e pegador! Viva a solteirice.