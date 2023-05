Gêmeos: No amor, uma visita inesperada pode rolar, mas se for um ex a dica é não abrir a porta.

Áries: Você estará com as energias ao seu favor, Áries. Tudo indica que os seus planos irão acontecer como esperava. No campo amoroso, a dica é manter o amor no coração e o foguinho aceso. Sem compromisso e exposição dura mais. Para os comprometidos, a previsão é uma sessão de massagem relaxante. Não esqueça que uma mão lava a outra.

Touro: As energias dos astros indicam que você terá bons estímulos para redobrar a sua atenção. Principalmente para quem está se preparando para algo sério. No campo amoroso, as coisas com o mozão estão querendo esfriar, quem ainda não mora junto é bom manter contato. Para os solteiros, a sorte está para quem anda jogando os encantos no crush.

Gêmeos: Os astros indicam que você estará com as energias aflorando em seu lado criativo. Uma mudança de rotina vem aí. No campo amoroso, uma visita inesperada pode rolar, mas se for um ex a dica é não abrir a porta. Para os comprometidos, a vibe será planejar algo diferente para sair da rotina. Uma pequena viagem pode vir em boa hora.

Câncer: O dia é bom para ficar tranquilo, pois os astros indicam que os astros te beneficiam com as melhores vibrações. Tudo indica que você estará com bons sentimentos de satisfação e trabalho feito. No campo amoroso, prepare-se para encontrar uma nova química, se estiver procurando por isso. A previsão é um novo amor na parada. Para os comprometidos, os pombinhos estão no mesmo ritmo. Vai rolar muita pegação.

Leão: As energias dos astros estão em peso em seu paraíso astral. Fique ligado pois coisas boas podem acontecer. No amor, as energias estarão influenciando o lado amoroso. Vai rolar um momento chamego. Para os solteiros que estão vivendo um fim de relação, a dica é tomar cuidado para não cair no colo de qualquer um.

Virgem: Os astros indicam que você estará com as energias focadas em mudar a sua realidade. Algumas coisas do trabalho entram em cena para você abrir as próprias oportunidades. No campo amoroso, o relacionamento estará mais forte e a previsão é sexo quente para animar a noite. Para os solteiros, a previsão é uma chuva de contatinhos, mas você fará questão de apenas um específico.

Libra: Esteja pronto para perrengues, Libra, quanto mais pensar, mais rápido conseguirá resolver tudo. Perder o controle não pode ser uma opção. No campo amoroso, uma sessão de love pode ajudar a relaxar com o par após o dia estressante. Para os solteiros, paparicar o crush pode gerar uma noite cheia de chamego. Vai valer a pena.

Escorpião: As energias dos astros indicam que haverá uma inquietação em seu coração, principalmente se estiver planejando algo a longo prazo. A ansiedade dará um "oi, vim para ficar". Mas sem terror, pois um encontro com o par pode ser um belo calmante. Vai rolar pegação de qualidade. Para os solteiros, a previsão é 'pegação' acompanhado de vinho e petiscos.

Sagitário: Os astros indicam que você estará tranquilo e sem muita vontade de ficar entre a algazarra. Também pode acontecer de você ficar mais na sua durante o trabalho. No campo amoroso, é bom exercitar a transparência com um sexo de luzes acesas. Para os solteiros, o "vamo vê" será diferenciado se pintar um ambiente diferente.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que você estará com o foco em aumentar a renda. Com a sua determinação, não será difícil fechar negócios com pessoas interessantes. No campo amoroso, fique ligado nas mudanças, pois se o mozão estiver distante, pode ser que tenha alguém pulando a cerca. Para os solteiros, a vibe será uma das melhores. A previsão é muita pegação com um crush que estava secando.

Aquário: Os astros indicam que os cuidados com a saúde entrarão em cena. Vale fazer check up ou colocar em dia os exames que estava precisando refazer. No campo amoroso, as energias indicam que a previsão é pegação com melação com o mozão ou crush.

Peixes: Você recebe boas energias do céu para resolver todos os perrengues do dia. Mantenha a atenção redobrada se perceber que o dia está sendo corrido. No campo amoroso, os astros indicam que a vibe estará quente com o mozão ou crush. A previsão é desejo à flor da pena e um bate-bate selvagem.