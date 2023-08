Gêmeos: No amor, a paquera está em alta. Não prometa aquilo que não vai cumprir!

Áries: Os astros sinalizam para um dia de boas vibes, só cuidado com estresse que pode estar meio complicado hoje. No trabalho, leve tudo para o lado profissional e evite descontar sua raiva em pessoas que não sabem o que está passando. No amor, se o mozão não for seu ponto de relaxamento será o foco do estresse.

Touro: As energias dos astros indicam que você terá um dia corrido devido a um acúmulo de tarefas. No trabalho, as coisas começam a se encaixar e você terá foco de sobra para mostrar serviço. No amor, a dica é preparar surpresinhas em momentos inesperados. Estimular a serotonina desta forma eliminará metade do serviço na hora H.

Gêmeos: Os astros mostram que as melhores energias irão te acompanhar hoje, mas isso não te livrará de pequenos perrengues. Escolha bem a forma de enfrentar as coisas, lembre-se que murmurar não mudará nada. No amor, as energias mostram que há sinal de sucesso na paquera. Quem já é comprometido irá conseguir levar o par na conversinha. Hoje tem, mas não prometa o que não vi cumprir.

Câncer: As energias dos astros avisam que ‘vem aí um negócio muito forte’, mas você terá de se agarrar ao bom humor antes de ver tudo mudar, pois a caminhada não será fácil. No trabalho, evite cometer erros para ser bem visto pela chefia, ainda mais se pretende ficar por mais um tempo. No amor, garanta que esqueceu o (a) ex que te feriu antes de partir para novos relacionamentos. Já os comprometidos, o lema é “pau pra toda obra”. O fogo não será negado.

Leão: Os astros mostram que você estará com a sorte em alta. Vale tentar novas oportunidades ou investir no projeto pessoal que está guardado na gaveta. No trabalho, as energias virão para o bem principalmente para quem atua com atendimento ao público. No amor, as luzes do céu mostram que a melhor forma de aproveitar a relação é inovando as formas de sedução. A dica é usar proteção de sabor na hora de fazer o serviço oral. Para os solteiros, vale atiçar para uma conversa mais profunda.

Virgem: As energias dos astros mostram que algumas reviravoltas irão acontecer. Há sinal que o destino estará envolvido nisso, então qualquer onda que aparecer pegue a prancha e caia no surf! No amor, se estiver à procura de um novo lance casual lembre-se de deixar claro que não quer compromisso e, principalmente, evite demonstrar o contrário. Para os comprometidos, a dica é ser menos invasivo para não broxar o par. Vai com calma.

Libra: Os astros indicam que as energias trabalham para você manter tudo nos eixos. No trabalho, esse clima será ótimo para quem é da liderança. No campo do amor, mantenha as opções em aberto, pois vai chover contatinhos na sua horta. Para os comprometidos, cuidado com a tentação, pois ela vai surgir e será difícil resistir.

Escorpião: As energias dos astros mostram que você pode estar um pouco fatigado, então evite ultrapassar limites e mantenha o corpo em movimento. Não esqueça de hidratar! No trabalho, você entrará no modo automático e consequentemente a produção irá crescer. No amor, a dica é envolver o par com uma noite de cinema caseiro. É dia de pipoca na boca e mãos na… perna. Para os solteiros, o test drive será um ótimo agrado.

Sagitário: Os astros sinalizam para um momento de produção intenso. A sua mente irá explodir com tantas criatividades. Quem trabalha com internet terá muita sorte nesta área. No amor, se você for o lado controlador, a dica é soltar as rédeas para apreciar o trabalho do par na hora H. Para os solteiros, mantenha a aparência com tudo em cima, pois os olhares irão diretamente para você.

Capricórnio: As energias dos astros avisam que boas energias seguirão para o campo profissional. Se estiver trabalhando por isso, vale tentar um aumento, uma promoção ou assumir um cargo de liderança. Vista a camisa! No amor, as energias indicam que qualquer situação será transformada em oportunidade. A mãozinha do (a) amigo (a) virá para tirar a secura. Para os comprometidos, a dica é levar o mozão para uma diversão noturna antes de partir para a pegação.

Aquário: Os astros indicam que a melhor maneira de não pirar a cabeça é evitar pegar problemas que não te pertence. Seja apoio, mas não seja burro de carga. A dica também vai valer muito para o trabalho. No amor, as energias sinalizam para momentos de muita descontração, mas é necessário ter bom humor e abrir a mente na hora de experimentar outras posições.

Peixes: As energias dos astros indicam que há boas energias vindo em direção ao campo das amizades. Se estiver vivendo o período da escassez, saiba que o sinal é de novas pessoas que irão entrar para o seu ciclo. No trabalho, evite misturar a vida pessoal da profissional. No amor, as energias garantem momentos divertidos para deixar a brincadeira mais interessante entre os lençóis. É dia de se fantasiar de médico e enfermeira.