Gêmeos: Há sinal de amassos no amor. Elogie e coloque em prática a pegada forte.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com boas vibrações em relação ao trabalho. A intuição também está forte! No amor, as chamas do romance estão altas, então vale investir pesado em uma noite cheia de agrado ao par. Para os solteiros, a dica é se esforçar para conquistar o crush, pois a vibe pode não estar tão boa no campo da paquera.

Touro: Os astros mostram que você estará com boas vibrações da área das emoções. As coisas ficarão mais equilibradas e você terá mais certeza sobre o caminho que vai seguir. No trabalho, use a criatividade para se destacar. No campo amoroso, as energias sinalizam para momentos de paixão de tirar o fôlego, mas tudo depende da disposição dos pombinhos. Para os solteiros que estão de crush novo, a dica é mostrar o lado carinhoso e avançar no toque físico só se houver abertura.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que as melhores vibes estão na área familiar ou das amizades. Papos descontraídos irão marcar o dia se rolar uma folguinha para o lazer. Quem tiver de trabalhar, não deixe de sair ou de fazer algo que goste depois do expediente, pois ninguém é de ferro. No amor, a área do chamego está forte, vai rolar muitos amassos para quem está de casinho. A dica é elogiar e colocar em prática a pegada forte.

Câncer: Os astros mostram que você estará com disposição de sobra para mover os pauzinhos e mudar as coisas. Se estiver saturado de alguma situação, saiba que só você pode se tirar dessa enrascada. No trabalho, o foco estará redobrado para manter a renda. No amor, a dica é usar a lábia para deixar o par derretido. Se funcionar, use a boca de outra forma. Para os solteiros, a noite promete, crie coragem e chame o crush para um date.

Leão: As energias dos astros indicam que o seu espírito de aventura está com tudo hoje. Se tiver que trabalhar na folga, nada irá te abalar e há sinal de que as horas irão passar rápido. No amor, amacie o par antes de fazer pedidos inusitados. A conversinha é o segredo para persuadir. Para os solteiros, será importante uma troca de ideias com o crush antes de iniciar um relacionamento casual para evitar situações confusas.

Virgem: Os astros sinalizam para momentos divertidos. Há sinal de que você estará com sede de aventura e pode até rolar uma pequena viagem para espairecer. No trabalho, evite ultrapassar tanto os limites para não sofrer uma exaustão. No amor, é hora de deixar as diferenças de lado para se adequar ao que pode ser bom para os dois. Para os solteiros, a dica usar um pretexto para iniciar a conversa com o crush que anda secando. Não deixe escapar a chance de pedir o contato.

Libra: As energias dos astros mostram que o dia será livre de perrengues. Você estará brilhante na área das tarefas e vai dar conta de tudo em tempo hábil. No trabalho, há sinal de que você estará sendo bem visto pela chefia, só cuidado com os ataques dos invejosos. No amor, a dica é ficar de olho, pois há sinal de que alguém está querendo invadir o seu terreno. Para os solteiros, a dica é apertar o passo, pois a chance de chegar no crush parecerá apenas uma vez.

Escorpião: Os astros mostram que hoje não será um bom dia para quem for obrigado a trabalhar em pleno sábado, pois o cansaço falará tão alto a ponto de gritar. No amor, há sinal de DRs para quem está com dificuldades de se encontrar. Os pombinhos terão que andar juntos para sair do tédio. Para os solteiros, a dica é se soltar mais na hora de conversar com o crush. Mas será será preciso tanto esforço já que você irá chamar muita atenção.

Sagitário: As energias dos astros indicam que há previsão de muitas conversas e troca de ideias, seja com amigos, familiares ou colegas de trabalho. No amor, mantenha a mente para não se prender tanto ao comum. Às vezes o que você precisa é esquecer um pouco a posição do "papai, mamãe", para experimentar uma "Borboleta paraguaia". Para os solteiros, a dica é convidar o crush para uma noite ao ar livre. Há sinal de amassos em local proibido.

Capricórnio: Os astros sinalizam para um momento e grande sorte. Aproveite para participar de um sorteio ou faça uma fezinha só para garantir. Se tiver que trabalhar, evite se desgastar até tarde para não acordar de mau humor. No campo amoroso, as melhores vibes estarão garantidas para quem estiver planejando uma diversão noturna. Vai rolar ploc ploc no escurinho.

Aquário: As energias dos astros indicam que você recebe força dos céus para encarar mais um dia. Se estiver livre, vale fazer um momento "relaxamento" com autocuidado e descanso. No amor, evite tocar em assuntos do passado, principalmente quem perdoou chifre e jurou que iria esquecer.

Peixes: Os astros mostram que você estará recebendo as melhores vibes em forma de energias. Há sinal de que a sua mente estará mais limpa e as ideias irão fluir com maior facilidade. No amor, a dica é explorar as área sensíveis do corpo do par com boas massagens. Vale usar óleos beijáveis e sussurrar besteiras no ouvido do crush.