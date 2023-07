Escorpião: No amor, a conversinha é a chave para ter um sexo quente.

Áries: As energias dos astros sinalizam para um dia produtivo. Com seu lado prático ativado, você vai dar conta das tarefas que estavam atrasadas. No amor, a previsão para os comprometidos e solteiros é puro love com sacanagem. Chupa dedo quem quer.

Touro: Hoje você estará em um dia de muita preguiça. Principalmente se estiver de folguinha. Também vale aproveitar o tempo livre para cuidar de si. No amor, um encontro pra lá de gostoso vai rolar. É dia de matar a saudade.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você estará com força total nas ideias. Novos planos entrarão na sua lista do que fazer. No amor, a dica é se permitir a gemer bem alto. É dia de ficar de 4.

Câncer: Os astros indicam que você estará com pouca energia para cuidar de tudo. Se estiver de folga, vale ficar de molho sem fazer nada. No amor, você estará exigente e com razão. Não espere menos. Para os solteiros, a dica é ficar de olho no alvo e lançar o olhar 43 antes do primeiro contato.

Leão: As energias do céu enviam força para você encarar o dia, principalmente para quem precisa trabalhar. No campo amoroso, o lance com o mozão pode evoluir para algo mais sério se estiverem no mesmo ritmo. Para os solteiros, há sinal verde na paquera. Tudo indica que a cantada vai vingar.

Virgem: Os astros mostram que você estará mais pra lá do que pra cá. Pode ser dia de folga, mas com tantas tarefas isso pode ficar em segundo plano. No amor, você pode estar frustrado com um crush que não vingou. É dia de ser consolado por outro contatinho. Para os comprometidos, a previsão é uma maratona de sexo. Uh lá lá.

Libra: As energias dos astros indicam que a mente precisa de atenção. Vale relaxar, tirar um tempo para si e meditar. No campo amoroso, as energias indicam que a vibe será uma mistura de amor com brincadeiras sacanas. Mas lembre-se, nem tudo é sexo. Para os solteiros, é necessário dar o primeiro se quiser conseguir algo com o crush.

Escorpião: Os astros mostram que você estará vivendo um momento meio corrido. A falta de tempo vai pegar você de jeito e isso pode te deixar meio estressado. É hora de se adequar a uma nova rotina. No amor, as coisas com o mozão estarão meio balançadas. É melhor conversar sobre isso. Vai rolar sexo quente após chegarem a um acordo. Para os solteiros, a saideira vai render novos pretendentes.

Sagitário: As energias do céu te ajudam a manter a calma hoje. É que a sua manhã pode ser meio corrida e isso vai influenciar no seu humor à tarde. No campo amoroso, as energias ajudarão com o clima, mas você terá que fazer o resto. Quem ainda não tentou um fio terra, logo vai experimentar e vai gostar.

Capricórnio: Você está recebendo boas energias dos astros no campo das novas ideias. Você irá colher bons frutos logo logo. No campo amoroso, as energias indicam que a cantada precisa ser treinada antes de se lançar no crush. Para os comprometidos, uma noite de cineminha vai se estender para uma programação +18. Prepare os países baixos, porque hoje tem.

Aquário: As energias dos astros indicam que hoje a vibe é de ficar off. Se rolar uma folguinha, você irá optar por planos mais leves e que tenham uma rede para deitar. No campo amoroso, a dica é apreciar a vista enquanto recebe uma lambida lá, mas faça por merecer. Para os solteiros, uma conversinha com o crush vai render um encontro cheio de mão boba.

Peixes: Os astros sinalizam para um momento um pouco turbulento para você. Pode rolar um pequeno desentendimento com alguém. Além disso, há sinal de que um falso amigo será descoberto. No campo amoroso, é dia de consolar o mozão com um carinho lá. Não esqueça de falar o que gosta. Para os solteiros, um caminho será aberto em direção ao crush, saiba aproveitar a oportunidade.