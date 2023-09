Escorpião: No amor, a área dos fetiches está sendo estimulada. Hoje tem!

Áries: As energias dos astros mostram que você recebe os ares da sorte. A sua desenvoltura para lidar com os negócios ajudará a fazer um bom investimento. Vai fundo. No campo amoroso, estique mais as pernas, ou seja, relaxe e evite ceder às crises de ciúmes para não deixar o relacionamento seco. Para os solteiros, a previsão é boa para a área da paquera. Invista na aparência e use o gingado para deixar uma boa impressão.

Touro: Os astros indicam que você estará com novas metas ao seu alcance, mas tudo depende da sua disponibilidade para enfrentar tudo. No campo amoroso, invista mais nos atos românticos para a relação não cair no tédio. Mas nada muito meloso para não "pagar de chiclete". Para os solteiros, a dica é sair da defensiva e dar espaço para o contatinho se aproximar. Se a situação for contrária, espere o sinal verde antes de jogar a cantada.

Gêmeos: As energias dos astros sinalizam para ondas de alto astral em seu horóscopo. Você estará emanando boas vibes e dificilmente alguém conseguirá te tirar do sério. Também há sinal de pouca paciência para lidar com pessoas chatas. No campo amoroso, a dica é bolar um plano diferente para encontrar o par. Vale planejar um encontro em um local sob a luz do luar para deixar tudo mais picante. Para os solteiros, a previsão é uma seca.

Câncer: Os astros indicam que as energias estimulam o lado mais divertido do seu astral. Você estará muito comunicativo e até alegrará o grupo de amigos ou os colegas de trabalho. No campo amoroso, a dica é ficar de olho na concorrência, pois tem alguém achando que sua grama é mais verde. Para os solteiros, a previsão é de pegação com alguém que começou a conversar recentemente nas redes sociais. Mas vá com calma para conhecer melhor.

Leão: As energias dos astros indicam que novas possibilidades virão até você. Fique atento às brechas e aproveite para mudar o rumo da sua vida. É tempo de quebrar padrões. No campo amoroso, a dica é mostrar mais o lado misterioso e ser sensual durante a troca de mensagens. Vale foto sexy sem ser vulgar.

Virgem: Os astros sinalizam para um dia sem problemas com a chefia. Também há sinal de que você terá bons resultados na área das metas. O sucesso vem aí. No campo amoroso, evite mostrar as garras e seja mais compreensivo com o par. Uma conversa mais íntima deve rolar. Para os solteiros, a dica é entrar na vibe da conquista e investir no papo persuasivo. O crush vai cair na sua rede.

Libra: As energias dos astros indicam que você estará com força total para correr atrás dos seus objetivos. Há sinal de que novos projetos serão retirados da gaveta. No campo amoroso, quem estiver com medo de cair no campo da paquera corre risco de enfrentar uma grande seca. Vale recorrer aos amigos cupidos para encontrar alguém. Para os comprometidos, a previsão é de novas experiências. Use as mãos para explorar o anel de ouro.

Escorpião: Os astros mostram que as energias trabalham para dar força ao seu lado confiantes. Você estará com tudo na área das decisões e ninguém vai ter coragem de te enfrentar. No campo amoroso, a dica é ser específico na hora de pedir para realizar fetiches. Vale investir em um +18 e vinho para animar. Para os solteiros, invista na área da sedução e faça uma chamada de vídeo em um ângulo ousado.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para um dia de boas notícias. Pode ser que algo que estava esperando chegue ou uma resposta finalmente seja dada. No campo amoroso, se quiser algo com o par, a dica é investir nas cantadas fora de hora e em troca de mensagens picantes. Elogiar pode ser uma bela para o morango entre as pernas.

Capricórnio: Os astros mostram que as melhores vibes irão te acompanhar hoje. Evite ficar de gente negativa para não ser arrastada nessa onda de negatividade, principalmente no trabalho. No campo amoroso, a dica é investir em um jantar à luz de velas. O ar romântico ajudará a deixar os pombinhos bem animados. Para os solteiros que estão sem programação, a dica é aparecer mais nas redes sociais e nas rodinhas de amigos para atrair contatinhos.

Aquário: As energias dos astros mostram que você estará com muita positividade na área profissional. Se estiver fatigado, não desista, antes do sucesso vem o período difícil. No campo amoroso, as energias indicam que as vibes picantes e sensuais estão soltas à noite. Vale aproveitar para planejar algo com o par e colocar as fantasias sexuais em dia. Para os solteiros, há sinal de sorte na paquera. É dia de sair da festa acompanhado (a).

Peixes: Os astros sinalizam para um dia um pouco sobrecarregado pela manhã. A dica é evitar dormir tarde para não acordar tão quebrado. No campo amoroso, há risco de DR com o par, mas se não conseguir segurar os ciúmes. Para os solteiros que conseguirem conquistar o crush, a dica é lamber bem o prato para garantir a repetição. Uh lá lá.