Escorpião: No amor, alguém das antigas vai aparecer. Cuidado com o golpe.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com foco total nos planos de casa. No trabalho, uma conversa produtiva irá fluir com a chefia, aproveite para mostrar confiança. No amor, você está com tudo na sedução, então aproveite para cair em campo e conquistar o par.

Touro: Os astros mostram que há boas vibrações vindo em sua direção. Tudo indica que seus planos serão um sucesso. Mas alguns darão errado para outros darem certo. No amor, é preciso ficar esperto, pois tem gavião rondando a sua carne.

Gêmeos: Você entrará em um campo de mudanças em relação a sua família, principalmente se ainda mora na casa de parentes. Quem estiver na idade de voar do ninho será pressionado a encontrar o próprio caminho. No amor, um crush novo vai entrar em seu caminho, mas mesmo sem esperar nada as coisas podem ficar sérias. Para os comprometidos, a previsão é de muito amor entre tapas e beijos.

Câncer: As energias dos astros indicam que você estará com as energias animadas para ver o resultado dos seus investimentos. No trabalho, há sinal de que você estará mais segura. No amor, a Lua manda força total na paquera e no amor.

Leão: Os astros sinalizam para novos desafios. Há bom sinal no campo dos estudos, então vale encarar um novo curso ou graduação para o bem do seu crescimento. No amor, solteiros estão brilhantes no campo da paquera, a cantada vai te ajudar a chegar ao objetivo. Para os comprometidos, o melhor descanso está entre as pernas do mozão.

Virgem: Há sinal de que você passou ou vai passar por um momento de tensão que vai refletir em seu futuro. Apesar da pressão, vale lembrar que cada coisa tem seu tempo para acontecer. No amor, o seu lado divertido dará as caras e será ótimo parceiro nas cantadas.

Libra: As energias dos astros indicam que você estará com a agenda um pouco cheia, então se prepare para as correrias fora de hora. No amor, comprometidos e solteiros estão com força total na sedução. Será difícil não conseguir o que quer, então vale arriscar.

Escorpião: Você estará em período calmo e livre de estresses. No trabalho, o seu foco será fazer a sua parte sem muita distração. No amor, alguém das antigas vai aparecer pra embaralhar a sua cabeça, é bom tomar cuidado com o golpe, principalmente quem já está fez a fila andar.

Sagitário: Os astros indicam que você estará com pouco pique para as besteiras dos outros. A pouca paciência também pode refletir no trabalho, te deixando um pouco quieto, o que não é muito normal para um Sagitariano. No amor, as energias fazem fluir o foguinho entre as pernas. Você será um safado, mas terá de atiçar o par.

Capricórnio: As energias do céu farão a sua intuição ficar bem forte. Você saberá quem está do seu lado de verdade e quem está apenas te sugando. A verdade virá à tona. No amor, as energias indicam que você estará viverá um novo lance com alguém irresistível. Comprometidos correm risco de pular a cerca.

Aquário: Os astros indicam que você estará com sorte no campo dos negócios. Se estiver à procura de algo novo, a hora de mandar currículos é agora. No amor, o clima de sedução está no ar. Vai rolar vuco-vuco na cama.

Peixes: Energias estão caindo do céu e influenciando o seu signo. Tudo indica que você estará com a sua sensibilidade aflorada. No amor, cuidado para não cair nas garras de alguém tóxico e é bom não acreditar em qualquer papinho. Para os comprometidos, é dia de servir a lasanha na cama. Os pombinhos estão cheios de fome.