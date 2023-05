Escorpião: As energias estão no amor. É dia de abrir o jogo com o crush para saber se é 8 ou 80.

Áries: As energias dos astros indicam você será beneficiado com muita sorte. Vale a pena tentar fazer uma fezinha. No trabalho, evite se mostrar disposto demais para não montarem em suas costas. No campo amoroso, esteja atento, pois há fura olho rondando o mozão. Para os solteiros, a previsão é de um encontrou com alguém de química semelhante a sua. Vai rolar altas doses de diversão.

Touro: Os astros indicam que você estará com a mente focada em crescer profissionalmente. Também há sinal de bons momentos com a família e conversas reveladoras. No campo amoroso, as energias mandam boas vibes para investir na noitada com o mozão ou crush. Se algo der errado, use a criatividade para não perder o momento.

Gêmeos: O seu lado pensativo será influenciado pelas energias dos astros. Tudo indica que a sua mente te levará para longe, entrando em um estado aéreo. Faça o possível para não perder o foco no trabalho. No campo amoroso, a dica é investir em um motel para variar vez ou outra, mas nada de coisa meia boca. Para os solteiros, a noite vai render com o crush.

Câncer: As energias dos astros indicam que você precisa programar uma folguinha ou algumas horas livres para cuidar de si. A saúde logo irá cobrar por melhorias. No campo amoroso, a noite promete ser quente com o mozão ou cush. Para quem ainda não encontrou uma costelinha, é bom mexer os pauzinhos para conhecer gente nova, pois há chance de surgir alguém.

Leão: Os astros indicam que você pode estar um pouco desanimado pela manhã, então faça um esforcinho para seguir com a programação do dia. No trabalho, você estará para pouca conversa. No campo amoroso, invista em novas posições na cama para surpreender o mozão ou crush. Vale a pena pesquisar algumas dicas sexuais.

Virgem: As energias dos astros sinalizam para bons momentos entre amigos ou com a família. No trabalho, a conversa vai rolar solta e você estará com muitas ideias para compartilhar. No campo amoroso, é dia de matar a saudade do mozão ou crush. Filminho em casa com uma comida por delivery é a dica do dia. A sobremesa vai rolar na cama.

Libra: Entenda que nem sempre vale a pena se explicar, pois algumas situações só merecem ser ignoradas. No trabalho, os seus interesses irão se expandir e bons contatos virão para você ter novas oportunidades. No amor, nem sempre o clima estará fervendo, então a dica é você criar a oportunidade e mostrar a massagem que sabe fazer, e não é nas costas.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você estará com algumas dúvidas sobre alguma área da sua vida. Procure sempre por aquilo que manterá a sua essência, mas fará florescer o seu caráter. No campo amoroso, muita energia para manter o foguinho aceso com o par, mas faltam novas programações. Para os solteiros, é dia de abrir o jogo com o crush e saber se é 8 ou 80.

Sagitário: Os astros indicam que as energias estarão voltadas aos cuidados com a saúde. Se estiver com exames em atraso, é bom correr atrás. No campo amoroso, mantenha as opções em aberto e evite se encantar pela pessoa de "bom papinho", pois esses são os piores. Para os comprometidos, sair da rotina pode ser uma boa para desestressar. A dica é programar uma aventura para o fim de semana em local estratégico para o "vuco-vuco".

Capricórnio: A Lua está enviando boas energias para você começar e terminar o dia bem e preparado para a noitada após o expediente. Se estiver cansado, vale a pena um rolê tranquilo. No campo amoroso, a previsão é positiva para quem está na busca por um contatinho novo. É dia de conhecer gente nova. Para os comprometidos, muito love reservado para os pombinhos.

Aquário: A vibe tem tudo para ser positiva para você, Aquário. As energias dos astros estão trabalhando para mandar muitas energias positivas para você ao longo do dia. Tudo indica que não haverá estresse que te abale. No campo amoroso, é dia de tomar as rédeas na cama e mostrar ao mozão como funciona o "uma mão lava a outra". Para os solteiros, será necessário jogo de cintura para garantir o contatinho de hoje.

Peixes: Os astros indicam que você estará no clima para boas conversas. A vibe será positiva se estiver à procura de contatos profissionais. No campo amoroso, o amor está no ar, mas alguns solteiros estarão armados com inseticida. A previsão é chuva de contatinhos, então prepare a lábia. Para os comprometidos, a vibe é melação e troca de carícias.