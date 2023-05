Escorpião: Com desejos em alta, você está sedento por um ploc ploc com o par

Áries: As energias dos astros sinalizam para bons momentos good vibes, Áries. Então procure relaxar e não faça nada fora do seu alcance, principalmente se estiver de folguinha. No campo amoroso, os astros indicam que desejo e chamego estão no ar. A secura vai passar longe.

Touro: Os astros indicam que você estará brilhante em seus afazeres. Tudo vai sair de acordo com o planejado e ainda vai sobrar tempo para uma folguinha. No campo amoroso, as energias sinalizam para um momento de troca. O clima será propício para um belo '69'.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você estará com foco total em fazer a 'limpa' em casa ou em algum departamento da sua vida que está precisando. Também há uma atenção para o lado espiritual. Vale uma sessão de relaxamento. No campo amoroso, a previsão paquera, chamego e um ploc ploc para quem está bem acompanhado.

Câncer: Os astros avisam para você tomar cuidado com energias negativas que andam te rondando. Pessoas de más intenções irão tentar entrar em sua vida. Saiba selecionar bem. No campo amoroso, quem está de casal irá aproveitar um vale night merecido. Para os solteiros, o clima está perfeito para ir à caça.

Leão: Você está sendo abençoado com as energias da Lua. Então corre pro abraço porque o dia vai ser bom. Se rolar uma folguinha, tudo indica que as energias com o mozão ou crush serão a favor de um bate-bate entre quatro paredes.

Libra: As energias dos astros indicam que você estará emanando voas vibes já que está recebendo vibrações positivas do céu. No campo amoroso, a previsão é uma nova experiência sexual com o mozão ou crush, mas você terá que estar 100% aberto à nova proposta.

Virgem: Fique tranquilo, Virgem, pois os astros indicam que você estará com as energias com pouca vibração. Tudo indica que o dia será de preguiça e fazer vários nadas. A folguinha vem com tudo. No campo amoroso, as energias indicam que muito love vai rolar e nem os solteiros estarão de fora dependendo da cantada.

Escorpião: Os astros sinalizam para um momento cheio de desejos, escorpião. Nem preciso dizer que você estará sedento por um Ploc Ploc com o par. Se tiver que trabalhar, o seu foco será apenas ir embora. Uh lá la, hoje tem.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você estará com tudo hoje, Sagita. Nada vai te abalar e se tiver que trabalhar, há sinal de bons resultados. No campo amoroso, os pombinhos terão de trabalhar em equipe para garantir a noite de lazer. Para os solteiros, muita vibe positiva para quem está sentindo algo pulsar pelo contatinho. Vai com tudo!

Capricórnio: Os astros sinalizam bons resultados no trabalho. Com o bom desempenho, a sua mente irá relaxar se pintar uma folga hoje. No campo amoroso, quem está de olho em uma nova proposta, é bom jogar logo o sinal verde, pois há outros interessados. Para os comprometidos, a vibe é puro chamego e foguinho nas calças.

Aquário: As energias dos astros indicam que você tem tudo para ficar rilex, hoje. Se puder fazer vários nadas, a dica é desligar a mente e não fazer um furacão em copo d'água. No campo amoroso, a previsão é massagem tântrica seguida de uma brincadeira em locais sensíveis. Safadinhos!

Peixes: Os astros indicam que há boas vibrações para você. Momentos em família ou entre amigos também podem marcar o dia. No campo amoroso, as energias irão estimular as vibes do amor e da melação. Vai rolar muita pegação com o mozão ou crush antes de partir para os finalmente.