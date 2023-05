Capricórnio: Use as palavras certas para conquistar o par. Vai rolar exercício de língua

Áries: As energias dos astros irão trabalhar para mandar a animação em alta hoje. Também vale começar a colocar em prática algumas que fez, mas não saíram do papel, como por exemplo, o projeto fitness. No campo amoroso, é hora de esquecer o passado e olhar para o futuro, algumas DRs passadas podem vir à tona. Os solteiros também correm risco de situações indesejadas. O foco será driblar essa energia ruim.

Touro: A Lua te manda muitas energias para você só olhar o lado bom de tudo. Hoje nada vai te abalar! No campo amoroso, acende uma luz da sedução para muito chaveco e chamego. Vai rolar muita melação com o mozão ou o crush. Aproveite para inovar com novas fantasias.

Gêmeos: Hoje o seu astral vai ficar lá em cima com as energias dos astros te favorecendo. Também vai pintar muito pepino pra você resolver, mas tudo vai acontecer conforme o planejado. No campo amoroso, a paquera está em alta, então quem está procurando um love, saiba que é dia de ir à caça. Para quem é comprometido, muito romance está reservado, mas os pombinhos terão que se organizar para fazer acontecer.

Câncer: As energias dos astros irão te auxiliar na hora dos perrengues, Câncer. Saiba que a sua mente vai começar a mudar após algumas experiências ruins, mas que vieram para o bem. O céu te abençoa por manter a sua essência. No campo amoroso, alguém com encaixe perfeito irá surgir para você, mas não esqueça de verificar os antecedentes. Quem é comprometido pode apimentar a noite com óleos especiais, principalmente os beijáveis,

Leão: Os astros sinalizam para um momento positivo para o lado financeiro. Se estiver cansado do trabalho, aguente mais um pouco, pois a sorte irá mudar. No campo amoroso, as energias do céu indicam que um momento quente vai fazer despertar a criatividade. As chances de rolar um sexo a três são grandes, mas se tiver pique de ciúmes é melhor evitar.

Virgem: As energias do céu indicam que você se sentirá aliviado após um momento tenso finalmente passar. Os astros sinalizam para boas escolhas e boa lábia para conseguir o que quer. No campo amoroso, o romance entra em cena para quem estava adormecido. Relaxa as pernas e o coração.

Libra: Após uma pequena folguinha, você estará com as energias revigoradas, Libra. Os astros sinalizam para momentos positivos com os amigos ou a família. Também pode rolar uma pequena festa para socializar. No campo amoroso, cuidado com as fofocas, pois uma energia negativa está querendo melar o relacionamento. É tempo de fortalecer as alianças. Os solteiros irão passar por uma maré de gente nova. Se pintar o clima com um crush, a tarefa para chegar será sua

Escorpião: As energias dos astros indicam que há uma tensão em você. Logo será necessário desacelerar o ritmo para o seu bem, físico e psicológico. No campo amoroso, novos ares estão chegando. Apenas relaxe e curta as chances que surgirem. Vai rolar sexo quente com alguém que não esperava. Para os comprometidos, a relação pode sofrer uma turbulência. Vai pintar uma pressão para os pombinhos tomarem uma decisão.

Sagitário: Os astros mostram que você estará com tudo no campo da comunicação. Só acenda um alerta na área da saúde e evite forçar demais o seu corpo além do que pode. No campo amoroso, muito chamego e cuidado para os pombinhos, mas depois das 22h alguém vai pedir pra levar tapa na cara. Safados! Os solteiros precisam manter a calma após conseguirem conquistar o crush. Use a lábia e tente não forçar, pois a previsão é bate-bate mais tarde.

Capricórnio: Fique ligado nas pessoas que estão ao seu redor, Caprica. As energias dos astros indicam que alguém mal intencionado está te cercando. Seja no trabalho, na família ou na roda de amigos. No campo amoroso, é dia de ser paciente e usar as palavras certas para deixar o mozão aos seus pés. Os solteiros irão ter sucesso na paquera. Vai rolar exercício de língua.

Aquário: Continue focado no projeto pessoal, pois os astros indicam que você terá sucesso e chamará uma boa grana extra para o bolso. Quem ainda não fez planos, é bom aproveitar a 'boa sorte' para iniciar. No campo amoroso, o segredo para compreender o mozão é ouvir com atenção. A dica é estimular palavras 'sacanas' para começar a brincadeira. Quem está de crush novo vai ganhar a noite se der um spoiler do que vem mais tarde. A dica é trocar nudes.

Peixes: Os astros indicam que você vai entrar em uma nova onda de oportunidades. Se a porta fechar, abra uma janelinha. No campo amoroso, fique ligado nos sinais, pois o mozão está indicando que há algo errado, mas você não está percebendo. Na dúvida, faça um dia de mimos, pois a recompensa será bem picante. Os solteiros recebem sorte para conquistar o crush, mas será necessário esquecer o ex tóxico para seguir em frente.