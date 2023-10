Capricórnio: No amor, use sorvete para deixar o lambe lambe mais gostoso.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com energias de sobra para rever questões financeiras. No trabalho, cuidado para não relaxar e ser visto como preguiçoso. Alguém que não gosta de você está aguardando o deslize. No campo amoroso, a dica é oferecer novas sensações ao par. Vale fazer filmes caseiros entre quatro paredes.

Touro: Os astros sinalizam para novas mudanças pessoais, principalmente em casa. Quem estiver no tempo de bater asas para fora do ninho, há sinal de que vale a pena investir nisso. No campo amoroso, a previsão é romance, mas esse clima vai esquentar durante os amassos. Quem ainda não tem o seu par, a previsão é de conquista na paquera.

Gêmeos: As energias dos astros avisam que existem boas sensações para você. A área da amizade e de questões familiares serão balançadas. Podem ser que algumas pessoas se distanciem. No campo amoroso, a dica é manter o ar de mistério, principalmente se a relação estiver no início. Para quem ainda está off para o amor, a previsão é de muita safadeza com contatinhos, mas é necessário ir à caça e afiar a lábia.

Câncer: Os astros indicam que você estará com boas previsões na área das finanças, mas é necessário segurar mais o dinheiro e evitar gastar com coisas bobas. No trabalho, mantenha a sua posição e evite se envolver demais com quem não leva a sério. No campo amoroso, a dica é entrar no ritmo com o par e procurar novos passos. Uma fantasia de dança pode ser muito sensual. Para os solteiros, a previsão é de goleada na cantada no crush, tome a iniciativa!

Leão: As energias dos astros mostram que as previsões são ótimas na área do crescimento profissional e pessoal. Procure sua identidade e se agarre nela. No trabalho, se estiver cansado do trampo atual, a dica é procurar novas oportunidades o quanto antes. É hora de turbinar o curriculo. No campo amoroso, as redes sociais serão porta de entrada para novos contatinhos. Mude o visual e movimente sua "webvida". Alguém vai se interessar. Para os comprometidos, a dica é investir no controle da pelve. Rebole mais.

Virgem: Os astros indicam que você recebe energias incríveis que irão te ajudar a brilhar. O seu dia deve ocorrer sem perrengues, mas esteja sempre preparado. No trabalho, pode ser que você seja requisitado para algo sério. Vá sem medo e não faça o que não sabe. No campo amoroso, a dica é investir na paquera não intencional. Dar em cima do crush, mas sem ser brega. Fingir que não há interesse pode ser um método surpreendente. Para os comprometidos, é dia de amassar o pão. Lubrifique as mãos e arrase na massagem.

Libra: As energias dos astros mostram que você estará com esforços redobrados. Pode ser que um pique de energia de ajude a se livrar de toda a tralha que está te prejudicando. E não é só de objetos que estamos falando. No trabalho, uma postura séria é bem vida, mas evite ser puxa saco para não ser mal visto. No campo amoroso, arrume logo um jeito de conquistar o par, pois um cinema caseiro vai abrir portas para uma noite quente e sem roupas no chão sala. Uh lá lá.

Escorpião: Os astros sinalizam para um momento ambicioso. Você irá sonhar alto e investir em um novo empreendimento pode ser a chave para o sucesso. No trabalho, o cansaço do ambiente tóxico te fará pular do barco em prol da sua qualidade de vida. No campo amoroso, o amor dos pombinhos será testado. Vem perrengue por aí. Para os solteiros, se o contatinho estiver se fazendo de difícil, pule para o próximo. Nem sempre a total atenção vale a pena.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você estará com o astral brilhando de tanta positividade. Você vai entrar até no clima de uma pequena viagem ou banho em rio. No trabalho, a dica é manter o ambiente em harmonia, cuidado para não explodir com quem não merece. No campo amoroso, a previsão é de uma pequena secura após uma DR, mas pode ser que o humor salve. Para os solteiros, cuidado para não estragar a amizade, pois há chance de rolar uns pegas com o colega.

Capricórnio: Os astros indicam que as energias te mandam as melhores vibes para você conseguir o que quer. Aproveite para ter diálogos com pessoas importantes para garantir uma possível parceria. No trabalho, evite ser solícito até demais, pois podem te tratar como burro de carga. No campo amoroso, a previsão é de momentos marcantes com o par. Se estiver calor, use sorvete para deixar o lambe lambe mais gostoso. Para os solteiros, a dica é ser manso nas palavras para seduzir, pois o crush vai focar o olhar nos seu lábios.

Aquário: As energias dos astros avisam que você estará com as melhores vibes na área financeira. Vai rolar grana extra e se você se esforçar pode ser que dê uma movimentada no pé de meia. No campo amoroso, se estiver na procura de um novo crush, a dica é ficar atento nas redes sociais, pois o flerte é certeiro. Para os comprometidos, a dica é fortalecer os laços com uma bela noite de fondue de chocolate com morango.

Peixes: Os astros sinalizam para boas oportunidades vindo em sua direção. Seja objetivo na hora da escolha e não diminua suas expectativas. No serviço, o trabalho em equipe pode ser crucial para o ambiente melhorar. No campo amoroso, a dica é não exagerar na hora de pedir coisas, pois os ritmos podem ser diferentes. Vale começar com uma sessão de beijos molhados pelo corpo até encontrar o ponto certo.