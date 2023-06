Capricórnio: As melhores vibes estão no amor. Vai rolar pegação antes do jantar.

Áries: Se estiver pegando pesado no serviço, saiba que há sinal de graninha extra. Só mantém o controle dos gastos. No campo amoroso, as vibes estão meio mornas e pode rolar uma seca hoje. A previsão é carreira solo.

Touro: As energias dos astros indicam para um momento de decisão. Também será importante manter a organização para não se perder entre os afazeres e os compromissos. No campo amoroso, um ex pode aparecer para tentar te confundir. Lembre-se que o passado deve ficar para trás.

Gêmeos: Você estará com o foguinho acesso para entrar em uma nova jornada. É que uma onda de novos investimentos vai aparecer para você. No campo amoroso, se estiver de olho em algum crush é bom não explanar, pois alguém pode chegar mais rápido. Para os comprometidos, cuidado para não deixar um mal-entendido estragar o clima com o mozão.

Câncer: As energias dos astros sinalizam para um momentos de manter os sonhos em alta. Você pode se pegar no mundo da lua algumas vezes ao imaginar que irá realizar um desejo. É hora de se organizar para alcançar logo o plano a longo prazo. No campo amoroso, se estiver sentindo algo por um (a) amigo (a) é bom falar de uma vez para não perder a chance. Para os comprometidos que ainda não se assumiram, é bom tomar cuidado com o papo de "o que ninguém sabe ninguém estraga".

Leão: Os astros indicam que você estará com a concentração máxima para atingir os seus objetivos. Com a ajudinha das energias do céu, você terá força para não desistir quando tudo estiver difícil. Foca no resultado. No campo amoroso, se ainda houver ligação com outra pessoa, é bom não começar um novo lance.

Virgem: As energias dos astros sinalizam para um período complicado em sua vida. Você terá frustração ao não conseguir fazer algo que tanto quer, mas faz parte do processo. No campo amoroso, o seu interesse só cresce por uma pessoa que sentiu uma conexão verdadeira. Se não rolar namoro, o arrependimento é certo. Para os comprometidos, a vibe é algo leve em casa. Um programinha caseiro será suficiente.

Libra: Você sentirá a necessidade de mudar algumas coisas na sua vida. É que certas situações não te convém mais, e logo você irá perceber isso. Também pode haver troca de cargo ou de empresa. No campo amoroso, a química com um crush pode desencadear uma amizade colorida. Uh lá lá. Para os comprometidos, a dica é começar um nude surpresa para deixar o par animado.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você estará no pique para fazer o que te faz feliz. Se as opiniões dos outros já não importam, agora você não vai ligar mesmo. No campo amoroso, a relação entrará em um novo patamar, mas vai rolar alguns perrengues e ideias contraditórias. No campo amoroso, lembre-se que nem tudo se resume a sexo e mostre o seu lado romântico. Para os solteiros, a previsão é uma DR com um crush após um episódio de ciúmes.

Sagitário: Os astros indicam que você estará pronto para assumir uma nova responsabilidade. Se a oportunidade surgir, não duvide da sua capacidade e vai fundo. No campo amoroso, vai rolar muita sorte na paquera, basta você chegar junto. Para os comprometidos, a previsão é mexer os pauzinhos para fazer o encontro acontecer. Chega de desculpas.

Capricórnio: As energias do céu irão estimular o seu lado mais divertido. Você estará no pique para não se abalar e vai dançar conforme a música. No campo amoroso, as vibes são as melhores e a previsão é muita pegação antes do jantar.

Aquário: Os astros indicam que você precisa desacelerar e cuidar de si antes de querer se oferecer para acolher os outros. Há sinal para cuidados em casa ou na saúde. No campo amoroso, uma briguinha pode melar as coisas com o crush, mas abrirá espaço para encontrar um novo contatinho. Para os comprometidos, que estão mais pra lá do que pra cá, uma cobrança sobre a relação irá chegar, então é bom saber o que quer.

Peixes: A comunicação está em alta para você e tudo indica que vai rolar alguns BOs pra você resolver. Para ajudar, as energias dos astros darão um gás na sua lábia. No campo amoroso, você estará com os desejos à flor da pele. Se o encontrinho com o par não rolar, a previsão será brincadeiras em carreira solo no quarto. Eita!