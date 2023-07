Câncer: Vai rolar surpresinha no piquenique romântico. Leva a barraca.

Áries: Prepare-se para atropelar qualquer um que se atreva a cruzar seu caminho hoje. Afinal, quem precisa de paciência quando se tem tanta impulsividade, não é mesmo? Para o ariano apaixonado, a dica é canalizar toda essa energia ardente para surpreender seu par com um jantar romântico preparado por você mesmo. Cozinhar pode ser divertido e muito sedutor!

Touro: É hora de parar de acumular coisas inúteis e começar a guardar dinheiro. Quem sabe assim você não pode comprar mais coisas inúteis no futuro? Taurinos adoram luxo e conforto. Que tal mimar o seu amor com um dia de spa ou um presente especial? Demonstre seu afeto através de gestos carinhosos.

Gêmeos: Sua habilidade para mudar de opinião será especialmente útil hoje. Afinal, como ser entediante se você pode ser imprevisível? Para os geminianos comunicativos, a dica é escrever uma carta de amor ou uma mensagem romântica inesperada. Coloque seus sentimentos em palavras e emocione o seu par.

Câncer: Você está se sentindo emocional hoje? Que surpresa! Afinal, todos sabemos que Câncer é o signo da objetividade e do raciocínio lógico. Como o signo mais sensível do zodíaco, o canceriano valoriza momentos íntimos e carinhosos. Surpreenda seu amor com um piquenique romântico à luz do luar. Vale levar uma barraca.

Leão: Sua necessidade de atenção está no auge hoje. Se não tiver holofotes suficientes, pode ser que você comece a fabricar alguns. Os leoninos adoram ser o centro das atenções, então planeje uma noite especial dedicada inteiramente a eles. Um jantar à luz de velas seguido de um show ou apresentação pode ser a pedida perfeita.

Virgem: Seu perfeccionismo está em alta hoje. Aproveite para criticar todos ao seu redor e mostrar que só você sabe fazer as coisas do jeito certo. A perfeição está nos detalhes para os virginianos. Organize um dia ou uma noite especial repleto de pequenas surpresas e mimos personalizados para o seu amor.

Libra: Aja com diplomacia e evite confrontos hoje. Afinal, é sempre melhor fingir que está tudo bem, mesmo quando está prestes a explodir por dentro. Librianos apreciam a beleza e a harmonia. Leve seu amor para um passeio romântico em um lugar bonito ou para uma sessão de cinema com um filme romântico.

Escorpião: Sua natureza intensa está em destaque hoje. Cuidado para não assustar os outros com seu olhar penetrante e suas intenções misteriosas. Para os escorpianos intensos, aposte em uma noite sensual e cheia de paixão. Surpreenda seu par com uma lingerie ousada ou prepare um ambiente íntimo para momentos inesquecíveis.

Sagitário: Sua sinceridade às vezes pode magoar as pessoas, mas quem se importa? Afinal, a verdade dói, mas pelo menos você é engraçado. Sagitarianos adoram aventuras e experiências novas. Planeje uma viagem surpresa ou uma atividade emocionante para curtirem juntos e fortalecerem o romance.

Capricórnio: É hora de colocar o trabalho em primeiro lugar e deixar a diversão para outro século. O sucesso nunca vem para os preguiçosos, e você sabe disso. Os capricornianos apreciam o comprometimento. Demonstre o seu amor sendo um apoio sólido e confiável, mostrando que você está ao lado do seu par em todas as situações.

Aquário: Sua necessidade de ser único e original está exagerada hoje. Lembre-se de que seguir as regras também pode ser divertido (ou não). Para o aquariano criativo e único, pense em uma experiência fora do comum, como visitar um museu diferente, ou fazer algo inovador que ambos ainda não tenham experimentado.

Peixes: Sua imaginação está voando alto hoje. Não se preocupe com os detalhes da realidade, afinal, quem precisa de pé no chão quando se pode nadar no céu? Os piscianos são românticos e sonhadores. Organize um jantar romântico à beira do mar ou de um lago, e aproveite para olhar as estrelas juntos após o jantar.