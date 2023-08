Câncer: No amor, você estará irresistível. Só cuidado para não escolher mal

Áries: Você estará com boas vibrações no campo da intuição. Alguém que está querendo te enrolar será pego no pulo. Então fique de olho. No trabalho, você ficará meio impaciente ao receber ordens, lembre-se do boletos. No amor, uma crise de ciúmes pode surgir, então evite sair tanto da linha para não falar coisas que não deve. Para quem ainda não tem um par, a sorte está na paquera. É dia de ir à caça.

Touro: As energias dos astros mostram que você estará com as melhores vibes no campo da interação. Você terá facilidade para se relacionar, seja no amor, nas amizades ou na área profissional. Para quem já tem um par, a dica é ouvir mais e gritar menos. A troca trará bons gemidos na cama.

Gêmeos: Os astros indicam que você estará com facilidade para conquistar a confiança das pessoas. Você irá se destacar no campo profissional e atrair bons negócios. No amor, use o mozão para relaxar e não para brigar. A dica é descontar o estresse aumento a potência na hora H. Para os solteiros, as energias avisam que o xaveco será bem dado, mas cabe a você perder o medo e chegar logo no crush.

Câncer: As energias dos astros sinalizam para momentos de descontração e de boas conversas. Novas amizades também irão surgir na sua vida. No trabalho, evite ser tão bondoso para não ser tapeado. No amor, você estará irresistível e irá atrair muitos olhares, mas vá com calma para não escolher mal. Para os comprometidos, a dica é usar o charme para dar início a uma noite de prazer. Mas será necessário um agrado nas preliminares.

Leão: Os astros mandam energias para você ter total disposição para encarar o dia, que será puxado. No trabalho, você dará conta da demanda e irá conquistar a confiança da chefia. No amor, cuidado com a visita do ex, pois virá só para dar dor de cabeça, então não ceda!

Virgem: As energias dos astros avisam que você estará muito comunicativo e alto astral. Vai rolar até conversas descontraídas no trabalho para quebrar o gelo. No amor, um (a) amigo (a) está secando o seu mozão, cuidado para não levar uma rasteira! Para os solteiros que estão há um tempo sem molhar o bico, vai rolar química forte com alguém do rolê. Então cai na noitada.

Libra: Os astros sinalizam para assuntos complicados logo pela manhã. Talvez você tenha que dar conta de alguma papelada ou assuntos burocráticos, então reserve um tempo para não fazer nada na pressa. No trabalho, cuidado para não ser sugado e dê prioridade a sua saúde mental. No amor, você estará brilhante na hora de puxar assunto, então vai com tudo e convide o crush para um rolê mais reservado. Para os comprometidos, a dica é gemer mais na hora H, pois se fazer de pedra é broxante.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você estará com mais disposição. Há sinal de que você estará pronto para encarar desafios e se sairá bem nisso. No trabalho, a sua dedicação será bem vista. Continue focado. No amor, a sedução, que é sua especialidade, estará com força total. Então mostre o seu lado selvagem, seja você comprometido ou solteiro.

Sagitário: Os astros enviam ótimas energias para você mostrar o seu melhor lado. Você estará carismático e irá contagiar quem estiver ao seu redor. No trabalho, será um belo dia para trocar ideias com os colegas. No amor, você estará um safado, então não culpe o par caso não for na sua onda. A dica é começar com um belo serviço de língua para conquistar a confiança.

Capricórnio: Os astros mandam dose extra de energia para te deixar mais confiante. Então comece o dia dando um tapa no visual e mostre o seu lado mais atrativo. No trabalho, a sua desenvoltura será a sua arma. No amor, deixe o par caidinho com um olhar fixo, mas comece de baixo para cima para analisar bem a sobremesa do dia. Para os solteiros, o olhar 43 também será ótimo na hora de cantar o crush.

Aquário: As energias dos astros indicam que você estará um pouco reflexivo. Algumas coisas em sua vida precisam mudar para você acelerar mais o ritmo de sua caminhada. No trabalho, novas oportunidades irão surgir, mas você terá de partir para outra mesmo com medo. No amor, a dica é usar a sensualidade ao seu favor. Se estiver sem pique, é melhor cuidar primeiro de si antes de partir para o envolvimento.

Peixes: Os astros sinalizam para você tomar cuidado com o que e com quem anda gastando. Tem coisas que precisam ser eliminadas, pois estão mais para sanguessugas do que para diversão. No trabalho, o seu lado parceiro estará forte e novas amizades irão se formar por meio disso. No amor, as energias sinalizam para dar atenção ao par, mas as chances de ser brocha são grandes. Já para os solteiros, a previsão é de uma fugidinha com alguém que anda conversando. Mas analise bem para não cair no papo de alguém comprometido.