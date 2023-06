Câncer: Mudanças estão por vir. Lembre-se que o lema é 'antes só do que mal acompanhado'

Áries: As energias dos astros sinalizam para um momento de fazer novos projetos. Busque novos ares e esteja aberto para ideias fora do comum. No campo amoroso, esteja pronto para dançar conforme a música, pois alguém de vibe de diferente vai entrar em sua vida. Para os comprometidos, o romance está no ar para quem se mudou recentemente para dividir o mesmo teto.

Touro: Os astros indicam que você estará em um novo ambiente, com novas pessoas e com isso, novas ambições. Algumas coisas irão mudar. Isso também pode influenciar na "limpa" da lista de contatos. No campo amoroso, se as coisas com o par estiverem frias, é bom se apressar para não perder o lance. Para quem está na mesma sintonia, o amor estará mais forte.

Gêmeos: As energias do céu indicam que o seu dia será marcado por uma pequena correria. Também pode rolar a confirmação de algo que estava esperando. No campo amoroso, conte com boas energias para viver momentos marcantes com o par. Para quem ainda está na busca por alguém, saiba que a pessoa está mais perto do que imagina.

Câncer: Você recebe bons estímulos dos astros para mudar a sua rotina. A saúde também entra em cena, então é bom ficar de olho neste departamento. No campo amoroso, se perceber que o par não está se movendo pelo bem do relacionamento, saiba que é bom se desfazer disso. Lembre-se que o lema é "antes só do que mal acompanhado". Para os comprometidos, é dia de experimentar a posição da batedeira.

Leão: O espírito de aventura irá brotar em você. É que os astros estimulam o seu lado explorador e aventureiro. Também há sinal de que um (a) amigo (a) irá te ajudar com um perrengue. No campo amoroso, leve o mozão à loucura com a posição "carrinho de mão". Para os solteiros, a previsão indica que vale dar uma chance para um (a) amigo (a). O lance vai ficar sério.

Virgem: As energias indicam que alguns dos seus planos irão acontecer conforme o esperado. O seu lado extrovertido dará as caras e você irá contagiar quem estiver próximo. No campo amoroso, as coisas com o par têm tudo para ficar melhor. Com a influência dos astros, o desejo vai aumentar entre os pombinhos. Há risco de se amarrar. Para os solteiros, a dica é se mexer e fazer acontecer o encontrinho com o crush, mas não vai ser fácil, então avalie se realmente vale a pena.

Libra: Os astros indicam que você entrará em um vibe mais reservado. As energias sinalizam para um momento de se manter em off. Lembre-se de guardar os seus planos para não serem ofuscados por ninguém. No campo amoroso, a sensualidade está em alta e você irá chamar atenção onde for. Aproveite para lançar o xaveco.

Escorpião: As energias dos astros sinalizam para um momento de troca de ideias e conselhos. Uma conversa com um (a) amigo (a) será necessária para um desabafo. No trabalho, o seu lado habilidoso e detalhista estará forte. No amor, o seu desejo é grande por alguém que não pode ter. Se tem uma coisa que deixa um Escorpião animado é um desafio. Para os comprometidos, a previsão é uma conversa regada de palavras picantes.

Sagitário: Os astros sinalizam para o lado financeiro, Sagita. Cuidado com os gastos em excesso para não ser pego por uma emergência. É hora de amaciar o pé de meia. No campo amoroso, as energias indicam que é hora de deixar a caretice para trás e aderir a novas posições. Para os solteiros, manter o papinho aceso com o crush será crucial para conseguir tirar uma casquinha.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que você irá ganhar disposição para resolver algumas pendências. Também há um alerta para não deixar que tudo se acumule. No campo amoroso, é hora de fazer um esforço para a relação não cair na rotina. Para os solteiros que estão aproveitando a vida solta na pista, não vai faltar pegação.

Aquário: Os astros enviam energias para você conseguir lidar com todos os perrengues que possam surgir. Há grandes chances de você ficar um pouco atolado no trabalho. No campo amoroso, encontros simples, mas regados de carícias serão a chave para relaxar. Para os solteiros, as energias sinalizam para um encontro inesperado com alguém do passado. A química será a mesma.

Peixes: Você estará em um vibe mais sonhador, Peixes. Com tantos planos, você estará com pensamentos positivos acerca dos resultados dos seus esforços no futuro. Não pode parar. No campo amoroso, o xaveco tem tudo para dar certo, cuidado para não pisar na bola na hora de chegar no crush. Para os comprometidos, o mozão pode estar fora do clima, então a missão de trazer o relaxamento ficará para você.