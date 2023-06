Câncer: Guarde o coração antes de entregá-lo. Fazer o test drive será necessário e gostoso.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com a responsabilidade em alta. Com sua atenção redobrada, você terá um dia corrido ao tentar dar conta de tudo. No campo amoroso, as energias indicam que os ciúmes podem crescer. Cuidado para não afastar o par.

Touro: Os astros indicam que você estará com o seu lado sensitivo aflorado. Não será difícil perceber o que está errado ao seu redor. No campo amoroso, as energias mostram que o melhor da relação pode ser aproveitado se você deixar de ser casca grossa para certas situações. A dica é ouvir o par.

Gêmeos: As estrelas do céu emanam ótimas energias para você, Gêmeos. Tudo indica que você estará com um belo alto astral. No campo amoroso, cuidado com quem anda se relacionando e verifique se não é alguém de rabo preso. Ninguém merece confusão. Para os comprometidos, vale explorar novas sensações com uma noite cheia de sabores. É dia de passar açúcar no corpo.

Câncer: Os astros indicam que você estará com as energias afloradas hoje. Também há um sinal de alerta para alguém que está sugando o que há de bom em você. Saiba selecionar bem as pessoas que mantém por perto. No campo amoroso, espere um pouco antes de soltar o coração para o par que conheceu recentemente. Fazer o test drive será necessário e gostoso.

Leão: As energias dos astros indicam que você estará com a produtividade a mil. Evite ceder à preguiça para não perder o ritmo. No campo amoroso, as energias indicam que haverá uma energia puramente sexual. Gente nova está chegando na sua vida e vai rolar uma ajudinha dos amigos cupidos. Para os comprometidos, a sintonia entra em cena com o mozão.

Virgem: Os astros indicam que você estará apto a viver mudanças em sua vida. Também há pique para novos hábitos, pensamentos e até novas amizades. No campo amoroso, mantenha as opções antes de entrar em uma nova jornada séria, pois a sua decisão pode mudar ao insistir nas emoções. Mas nada impede um ploc ploc para fortalecer a conexão.

Libra: As energias do céu indicam que você irá estimular sua equipe no trabalho. Aproveite para firmar amizades e parcerias que serão úteis no futuro. No campo amoroso, quem anda procurando uma costelinha, basta procurar no lugar certo. Em casa que não é! Para os comprometidos, a previsão é troca de segredos durante o bate-bate com o mozão. Sussurrar no ouvido será o seu forte.

Escorpião: Os astros indicam que você estará animado ao finalmente chegar no meio da semana. Uma programação divertida que está marcada está gerando ansiedade para você. Tudo indica que dará tudo certo. Aproveite para registrar o momento. No campo amoroso, as energias do céu mostram que os sentimentos pelo par estão cada dia mais fortes a ponto de dar borboletas no estômago. Quem não se amarrou, logo vai cuidar disso!

Sagitário: As energias dos astros indicam que um período de perrengue pode surgir para tentar melar os seus planos meticulosamente preparados. Será necessário jogo de cintura para não deixar a peteca cair, mas não se cobre tanto. No campo amoroso, os contatinhos irão crescer já que o seu lado sedutor está em alta. Então corre para a pista da paquera. Para os comprometidos, a previsão é melação em ambos os sentidos.

Capricórnio: Os astros indicam que você estará focado em terminar suas obrigações o mais rápido possível. Se tiver tentando sair cedo do trabalho, redobre a atenção para não deixar nada passar. No campo amoroso, mostre ao par como é possível se divertir com programinha caseiro. Vai rolar filminho +18.

Aquário: As energias dos astros indicam que você estará com a lábia afiada hoje. Quem trabalha com o público vai se dar muito bem. No campo amoroso, a confiança será testada. Aproveite para ser sincero sobre o que sente. Para os solteiros, vai rolar encontrinhos gostosos e as chances de encontrar um mozão são grandes.

Peixes: Os astros mostram que logo cedo você será surpreendido com uma correria, então esteja preparado para lidar com alguns contratempos. No campo amoroso, não deixe o estresse melar as coisas com o par. A dica é relaxar com uma massagem tântrica antes de partir para o que interessa.