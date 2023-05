Áries: A sorte no amor pode estar longe, mas a luz no fim do túnel trará novos contatinhos.

Áries: As energias dos astros sinalizam para um momento de boas notícias para você. Mas antes haverão alguns perrengues para testar a sua paciência. No campo amoroso, não deixe que comentários alheios estraguem a relação. É hora de se blindar com o mozão, ainda mais se estiver com pretensão de casar. Para os solteiros, a sorte no amor pode estar passando longe, mas a luz no fim do túnel trará novos contatinhos.

Touro: Os astros indicam que as coisas para você irão fluir mais rápido. Com uma ajudinha do céu, os seus planos começarão a caminhar para os resultados. No campo amoroso, quem ainda não firmou o casório irá começar a mexer os pauzinhos, principalmente quem quer fazer ploc ploc em local mais reservado. Para os solteiros, a vibe é positiva para quem está afiado na cantada. Vai cair peixe na rede.

Gêmeos: Com a ajudinha do céu, você estará a todo gás no trabalho e manterá o foco nos resultados. De olho na meta! No campo amoroso, a dica é instigar o mozão a fazer novas acrobacias na cama. Vai rolar alongamento. Para os solteiros, muita positividade na hora de jogar verde para o crush.

Câncer: A semana pode estar rolando com um pouquinho de preguiça para você, mas logo os astros irão se alinham para tudo voltar ao normal, então segura essa peteca para manter a rotina intacta. No campo amoroso, mantenha o foguinho aceso fazendo movimentos circulares com a língua no corpo do mozão. Para os solteiros que estão secando um crush, é hora de dar o primeiro passo.

Leão: O seu espírito de aventura estará com tudo, Leão. Também há um foco no campo dos sonhos e das novas metas. Quem está no tempo de arrumar um cafofo a dica é começar a juntar uma graninha. Então mantenha o foco. No campo amoroso, filmes +18 podem servir de inspiração, mas é bom não levar ao pé da letra. A inspiração vai surgir na cama. Os solteiros que estão em busca de um crush, sair vez ou outra para novos lugares ajudará a atrair novos rostos. Então só vai.

Virgem: As estrelas emanam energias para você e sinalizam para um momento perigoso. Procure voltar a ativa e a trilhar um novo caminho para fugir de um período sombrio na zona de conforto. No campo amoroso, paparicar o mozão trará uma boa recompensa. A dica é usar chantilly para animar as coisas. Os solteiros que estão de casinho novo logo sentirão vontade de se amarrar se perceberam que estão com alguém de química forte. Cuidado com o coração.

Libra: Os astros sinalizam para um bom momento de rever os planos. Se algo não estiver dando certo vale mais a pena começar do zero do que insistir em um caso perdido. No campo amoroso, mantenha a DR longe e a dica é surpreender o par com uma comida preferida e um lepo lepo de responsa para finalizar a noite. Às vezes um ploc ploc seguido de um agrado é suficiente para fortalecer o amor. Para os solteiros, surpreenda o crush com uma mensagem descontraída, mas nada exagerado. O papo vai evoluir para algo picante.

Escorpião: Você entrará em uma situação complicada, Escorpião, e os astros dão a dica de encontrar de uma vez por todas sobre qual o lado do muro que irá seguir. No campo amoroso, fique em alerta, pois alguém das antigas irá te atentar a pular a cerca. Para os solteiros, a dica é investigar o próximo contatinho que vai chegar, pois os astros sinalizam para alguém com nível alto de safadeza. Sinto cheiro de gente comprometida.

Sagitário: Os astros indicam que você terá todo pique para manter a rotina e levar o dia na tranquilidade. Mas fique atento, pois há um alerta para os cuidados com o corpo e a saúde. No campo amoroso, o seu lado sedutor está com tudo e ninguém irá resistir aos seus encantos. Quem já está comprometido irá cair de boca no corpo do mozão.

Capricórnio: As energias dos astros irão despertar o seu lado criativo e comunicativo. Há sinal de bons resultados no trabalho ou de novo cargo chegando. No campo amoroso, o desejo e sedução estão com tudo para levar o mozão ou crush à loucura. A dica é começar de roupas e atiçar o par até não aguentar mais.

Aquário: Os astros sinalizam para um retorno financeiro se estiver esperando por isso. Quem está há um tempo investindo pesado no projeto pessoal também será abençoado. Com tanto trabalho, as amizades irão se afastar, mas o de verdade permanecerão. No campo amoroso, as energias indicam que é boa hora pensar na vida a dois para quem está junto há um tempo, mas ainda não se juntou. Para os solteiros, desgrudar de um crush tóxico, mas de sexo gostoso será necessário e torturante. Vai valer a pena!

Peixes: As energias dos astros indicam que você recebe energias de sorte. Vale a pena tentar uma aposta na Mega só para garantir. No campo amoroso, se os pombinhos estiverem com planos para o futuro, a hora de começar é agora. Os astros indicam que ambos irão subir um degrau importante. Para os solteiros, uma pessoa de peixão forte vai aparecer para tentar arrasar o seu coração. A dica é levar tudo para o lado casual e focar apenas em bater o bife.