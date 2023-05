Áries: O melhor cardio é entre os lençóis com o crush. Não esqueça de hidratar.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com os interesses focados no crescimento pessoal. Se estiver na fase de mudanças em casa, vai rolar de conquistar algum móvel novo. No amor, o melhor cardio é entre os lençóis com o crush. Não esqueça de hidratar. Para quem ainda não conquistou a costelinha, a dica é ser bem seletivo para dar o "tiro certo".

Touro: Os astros indicam para manter as expectativas altas, Touro, pois as suas metas logo serão alcançadas. No campo amoroso, se as coisas estiverem secas com o par, lubrifique do melhor jeito. Para quem ainda está peleja de conquistar o contatinho, a dica é mudar de tática para preparar o terreno.

Gêmeos: As energias estão do lado de quem trabalha com o público, pois os astros estimulam o lado da comunicação e, consequentemente, a lábia fica forte para fazer negócios. No amor, se tiver que esclarecer algumas coisas com o crush, é bom se apressar para não gerar estresse. Para os solteiros, se estiver secando alguém há um tempo, vale ir logo para os finalmentes, pois o olhar já foi percebido.

Câncer: Os astros irão enviar ótimas energias para você. Com a simpatia em alta, você irá contagiar quem estiver ao seu redor. No campo amoroso, a previsão é de encontros e muita pegação para quem anda solto na pista. Para os comprometidos, a relação estará mais sólida e caminhará para algo mais sério, caso estejam neste patamar.

Leão: As energias dos astros indicam que a sua manhã será tranquila e você irá trabalhar para ter um dia livre de estresse. O foco será deixar os problemas na porta de casa para fora. No campo amoroso, você terá de tomar as rédeas para controlar o tempo gasto com os contatinhos. Alguém em especial está tentando te domar. Para os comprometidos, a previsão é chamego e pegação, mas será necessário jogo de cintura para fazer os encontros acontecerem.

Virgem: Você estará com o foco voltado para si. Com isso, restará pouco tempo para amigos ou coisas que não convém no momento. A saúde também entra em cena. No campo amoroso, para quem ainda não assumiu o óbvio, os pombinhos logo irão ceder ao romance. Para os solteiros, a dúvida sobre um crush irá mexer com os seus eixos. É bom tirar logo a dúvida para saber se é para ir ou para ficar. Sem joguinhos.

Libra: Os astros indicam que você estará com muita energia para mostrar serviço no trabalho. Isso pode trazer um bônus para você. No campo amoroso, o desejo está em alta e as coisas irão manter os pensamentos cheios de tesão pelo crush ou mozão. A previsão é subir pelas paredes de prazer.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você estará livre de qualquer empecilho, mas o trabalho duro virá em peso. Também há sinal de mudanças que você já estava planejando. No campo amoroso, a previsão é dançar no ritmo do swing. Vem novas fantasias por aí.

Sagitário: Se tiver passado por um tempo negativo, saiba que os astros sinalizam para um momento de ótimas vibes para compensar essa nuvem carregada. Também há sinal de bons resultados no trabalho. No campo amoroso, o mozão ou crush estará aos seus pés, ainda mais se fizer um serviço bem feito.

Capricórnio: Os astros sinalizam para boas tomadas de decisão, seja no trabalho ou em casa. Se estiver com dificuldades para alinhar a rotina, as energias da Lua irão te ajudar a encontrar um ritmo. No amor, os pombinhos terão de ter criatividade para manter as coisas acesas. É hora de sair do comum e investir em uma fantasia. Para os solteiros, a sorte está forte para quem planeja jogar a cantada. Vai com tudo.

Aquário: As energias dos astros indicam que você estará com o seu lado determinado sendo estimulado. A sua obsessão em terminar um projeto também dará as caras, e em boa hora. No campo amoroso, a dica é explorar cada centímetro do corpo do mozão sem frescura. Para os solteiros que conquistaram o crush, a dica é fazer alongamento, pois o exercício entre os lençóis pode dar câimbra.

Peixes: Os astros indicam que você estará no caminho certo para o sucesso. Então não desista e pegue pesado no trabalho ou projeto pessoal. No campo amoroso, use a lábia para atiçar os pensamentos mais picantes no mozão ou crush. A previsão é um sexo lento e dois corpos suando muito.