Áries: No feriado, vale jantar com seu amor seguido de 'rala e rola' em local reservado.

Áries: As energias dos astros indicam que o feriado vem com um climinha de paz para você. Se tiver que pegar algum plantão, calma que as energias serão apaziguadas após o expediente. No campo amoroso, use a criatividade para levar o mozão para um rolê diferenciado. O clima pede um jantarzinho seguido de um rala e rola em um local reservado.

Touro: Os astros indicam que você estará brilhante nos afazeres para se livrar logo. À tarde, você sentirá vontade de fazer vários nadas. No campo amoroso, mantenha os ciúmes em off para não estragar o clima com o par. A dica é focar no chamego e experimentar lubrificantes de sabor.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que os seus planos darão super certo para este feriado. Mas se organize cedo para não perder tempo. No campo amoroso, cuidado para não cair no papinho de alguém que não vale a pena. Use a conversa para pegar o alecrim no pulo.

Câncer: Os astros sinalizam para um momento difícil que você terá de enfrentar. Algumas questões podem fazer com que você fique em casa neste feriado. Mas será para o seu bem. No campo amoroso, você saberá quem é a pessoa certa, pois ela ficará do seu lado no bom e no ruim.

Leão: As energias dos astros avisam para você libertar a sua mente. Ficar se martirizando por coisas que já passaram será o seu fim. No campo amoroso, se estiver preso a algo que já não está no seu ritmo, pare de dar murro em ponta de faca e tenha uma conversa franca.

Virgem: Apesar de ser feriado, as energias do céu indicam que você pode ser surpreendido com alguns afazeres. Vale acordar cedo para arrumar tudo, assim sobra tempo para o lazer depois. No campo amoroso, você sentirá vontade de tomar uma decisão séria. O céu avisa que isso tem haver com um crush que de bônus é bom de cama.

Libra: Você está recebendo boas energias da Lua que irão garantir um dia livre de qualquer coisa ruim. A vibe também será de encontrinhos com amigos ou com a família para jogar conversa fora. No campo amoroso, o romance está no ar, então aproveita para dar aquele papo no ouvido. Hoje tem.

Escorpião: As energias da Lua estimulam assuntos positivos em casa. Algumas questões com a família também serão conversadas mesmo não querendo. No campo amoroso, tenha calma para não tomar uma decisão ruim. Os astros indicam que alguém gostoso pode estar tentando te levar no papo. O calor está falando mais alto.

Sagitário: Os astros indicam que as energias do céu irão te levar a novos pensamentos. Com o seu lado criativo em alta, vale a pena investir nas redes sociais se levar jeito para a coisa. No campo amoroso, o diálogo entra em cena, principalmente na hora H. A dica é gemer alto.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que você irá dar conta de algo que estava fazendo você bater a cabeça. Vai ser para glorificar de pé. No campo amoroso, os pombinhos estão com foguinho para fazer algo diferente. A dica é roleta de doce, dado erótico e o resto é com vocês.

Aquário: Os astros sinalizam para uma troca de energias com amigos ou família. Se estiver de folguinha total neste feriado, o seu plano pode acabar sendo caseiro, principalmente se tiver trabalhado demais. No campo amoroso, cuidado para não se amarrar com alguém de confiança duvidosa. Pesquise a fundo. Para quem já está de rolo de sério, vale a pena fazer uma festinha a dois.

Peixes: As energias dos astros não são das melhores para você, Peixes. É que uma tensão pode influenciar a sua manhã com vibes pouco positivas. Para a saúde mental, vale fazer exercícios e respeitar os seus intervalos. É tempo de respirar. No campo amoroso, a dica será fazer planos com o par em locais calmos. Vai rolar muitos amassos.