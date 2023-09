Aquário: A sedução está forte. Use o carisma para conquistar o crush.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com a sorte em alta hoje. Vale participar de algum sorteio só para garantir. No trabalho, mantenha a atenção redobrada, pois há chance de surgir uma pedra no caminho. No campo amoroso, a dica é seduzir com movimentos pélvicos antes de partir para o que interessa. Para os solteiros, vale convidar o crush para um sushi. A sobremesa será em local mais reservado.

Touro: Os astros sinalizam para boas energias que estimulam o seu lado mais objetivo. Você estará com pouca paciência para coisas sem importância. No trabalho, o seu foco nas tarefas será ótimo para adiantar muitas coisas. No amor, a dica é iniciar uma conversa picante com o par antes de rolar o encontro. Tudo indica que o rolê vai ser bem curto, pois a pressa será grande para ir para um local mais reservado.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você estará com boas vibrações na área dos negócios, principalmente para quem trabalha com vendas. A demanda vai crescer. No campo amoroso, há sinal de que é tempo de troca. Vale iniciar uma brincadeira na posição 69. Para os solteiros, a sedução estará forte, mas é bom treinar o chaveco antes de cair em campo.

Câncer: Os astros mostram que as energias te acompanham na área das transformações. Em breve algumas coisas irão mudar de lugar. Pode ser que role uma nova moradia, novo emprego ou nova ocupação. No campo amoroso, a dica é ser sutil na hora de lançar a cantada, pois o resto o universo fará. Mas a iniciativa só depende de você. Para os comprometidos, a dica

Leão: As energias dos astros indicam que hoje você estará sendo estimulado pelas melhores vibes. Um clima de festejo pode rolar após o expediente. No campo amoroso, a dica é ser mais ágil na hora do serviço com a língua e mais leve no serviço com as mãos. O par vai arrepiar. Para quem ainda não tem um crush, a dica é se abrir mais a novas pessoas e esquecer do que ficou no passado. O primeiro passo atrai muitas carnes novas.

Virgem: Os astros mostram que você pode estar vivendo um momento difícil, mas com o tempo tudo irá se ajustar. Para driblar esse período, evite pular os dias de folga e de lazer e opte por algo que goste. Também há sinal para se afastar de pessoas que não agregam em nada. No campo amoroso, cuidado com o crush que está te sugando, o final pode ser desagradável, apesar do sexo ser bom. Para os solteiros, a dica é unir forças com os amigos para chegar em alguém interessante.

Libra: As energias dos astros mostram que você está com sorte no amor. Quem estiver na solteirice vai se dar bem na hora de seduzir. No trabalho, mantenha a atenção total na demanda para terminar mais cedo. Vai rolar um encontrinho nostálgico com os amigos que não vê há um tempo. Para os comprometidos, a previsão é de uma noite picante. Vai rolar ploc ploc em várias posições.

Escorpião: Os astros indicam que você estará com muito pique para finalizar o dia bem. O mau humor estará longe e você vai até animar os colegas no trabalho ou quem estiver ao seu redor. No campo amoroso, esteja pronto para uma reviravolta, pois a relação com o crush sofrerá uma turbulência. Para quem está na solteirice, a dica é ir a campo sem medo de um “não”, pois a segurança é a melhor arma na área da conquista.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você estará em clima de diversão, principalmente se rolar uma folguinha. No campo amoroso, a previsão para os solteiros é positiva, pois é dia de tirar o atraso. Uma troca de mensagens com alguém que conheceu nas redes sociais vai render boas brincadeiras sexuais. Para os comprometidos, a vibe será mais romântica, mas durante o ploc ploc na cama o melhor será despertar o seu lado selvagem.

Capricórnio: Os astros sinalizam para um momento de transformação na área pessoal. As energias irão estimular o seu lado mais divertido. Vale experimentar novos ambientes e novos hábitos para acompanhar a mudança. Que tal uma transformação no visual? No campo amoroso, segura a crise de ciúmes, principalmente quem está só ficando, pois isso pode chamar uma “seca”.

Aquário: As energias dos astros estimulam as suas melhores qualidades. A curiosidade é uma delas. O que pode te levar a novos ambientes e até novos conhecimentos. No campo amoroso, esse pique vai acompanhar o seu lado sedutor. O carisma será o seu meio mais fácil de conquistar a atenção do crush. Vai rolar troca de números. Para os comprometidos, a dica é experimentar algo mais ousado. Esconde-esconde pelado é a melhor brincadeira.

Peixes: Os astros mostram que você precisa inovar. Algum campo da sua vida deve estar pedindo isso, seja no trabalho, em casa, na aparência, na autoestima. Vale experimentar novas ideias até encontrar o próprio ritmo. No campo amoroso, quem estiver há um tempo na seca precisa estar atento aos sinais, pois o crush pode estar esperando a sua iniciativa. Para os comprometidos, a dica é experimentar novos prazeres. Vale tentar algo mais “sado” para conhecer o fetiche de cada um.