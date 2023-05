Aquário: No amor, o dia promete muitos sorrisos, mas a noite será de morder os lábios

Áries: As energias dos astros indicam que hoje você estará mais apto para uma folguinha. No campo amoroso, a vibe será conchinha, filme e quem sabe uma saidinha à noite. Quem está "off" para o amor, pode garantir uma bela diversão de bunda bonita durante a noitada.

Touro: Os astros indicam que hoje você estará em um clima bom de festa. Quem sabe uma comemoração vem chegando aí. No campo amoroso, um momento a sós com o love será a chave para mudar o rumo das coisas. Os solteiros ganham sorte para investir na sedução. Vai rolar presente fora de época.

Gêmeos: Se você estiver em uma situação que não dá mais para se calar. É melhor colocar para fora antes que a coisa piore. No campo amoroso, faça planos com o mozão, independente de quem está errado ou não. O "vamo vê" irá ajudar a fazer as pazes. Para os solteiros, o olhar sedutor ganha destaque. Use e abuse.

Câncer: Se você estiver na busca por equilíbrio em sua vida, saiba que você logo achará, mas não será em pessoas, nem em coisas. No campo amoroso, deixe claro os seus planos e exija saber qual é o seu lugar na vida do par. Os solteiros que estão ativos na sedução podem optar por um date mais tranquilo hoje. É dia de comida caseira.

Leão: Se pintar uma folguinha para você hoje, é bom desligar o telefone, pois os astros sinalizam para um rolê que você pode não gostar, mas será impossível negar. No campo amoroso, uma conversa franca com o par sobre as melhores posições irá dar um impulso no bate-bate na cama. Os solteiros ficam livres de qualquer seca, mas é bom tomar uma iniciativa.

Virgem: As coisas na sua vida logo irão voltar ao ritmo, a calma está sendo a sua melhor aliada. O lado observador também entra em cena. No campo amoroso, se estiver batendo bife com alguém que tanto gosta, não vai demorar muito para deixar tudo mais sério. Para quem está comprometido, a dica é parar de olhar a grama do vizinho e começar a cuidar da própria.

Libra: Os astros indicam que hoje o seu dia estará um pouco mais devagar. Talvez acabe aproveitando melhor o tempo se ficar em seu cantinho e dar um sono de beleza. No campo amoroso, uma date com o mozão fará esquentar as partes de baixo. Vai fundo! Os solteiros que estão na dúvida sobre um crush específico, saiba que pode até crescer para uma amizade colorida.

Escorpião: Hoje o dia pode acabar sendo agitado, Escorpião, principalmente se tiver que trabalhar e os compromissos do dia apertarem. No campo amoroso, se tiver que mudar algo, é bom agir o quanto antes para não perder o par. Para quem é comprometido, a noite reserva muito sedução e desejo.

Sagitário: As energias dos astros irão te contagiar hoje. Você estará muito comunicativo, o que não é surpresa para ninguém, e irá aproveitar o melhor que o dia permitir. No campo amoroso, o foguinho no rabo está aceso e a dica é experimentar a posição "carrinho de mão" com o crush ou o mozão.

Capricórnio: Os astros indicam que o dia será perfeito para você colocar as metas em dia. Se pintar uma folguinha, encontros com amigos ou família podem ser revigorantes. No campo amoroso, a parceria com o mozão será testada. A dica é resolver o problema com as armas que tem. Os solteiros que estão com pouca opção irão dançar conforme a música.

Aquário: Os astros sinalizam para um momento de promessas em sua vida. Você tem tudo para crescer, mas terá de ter paciência e persistir durante a caminhada. No campo amoroso, o dia promete muitos sorrisos com o par, mas a noite será para morder os lábios. Quem ainda está na carreira solo recebe energias do céu para encontrar um crush e jogar a cantada certa.

Peixes: Se você estiver com a folguinha programada, saiba que o dia será ótimo para novas aventuras. Conhecer lugares pode ser ótimo para você relaxar. No campo amoroso, nada de se isolar. E se for para ficar estressado, que seja fazendo bate-bate com o par.