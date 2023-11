Homens são presos por espancarem esposas por não aceitarem fim de relacionamento em Manaus

Manaus/AM- Dois homens, de 25 e 30 anos, foram presos em Manaus por descumprimento de medida protetiva e outros crimes no âmbito da violência doméstica, praticados contra suas ex-companheiras.

De acordo com a delegada Isabellita Leite, o primeiro delito ocorreu no dia 28 de agosto deste ano, após o autor, 30, ir até a residência da vítima, 35, e iniciar uma discussão com ela.

“A mulher foi agredida fisicamente e verbalmente, além de ter sido ameaçada de morte, e a motivação do fato criminoso seria o fato do indivíduo não aceitar o término do relacionamento. Com a denúncia da vítima, representamos pela prisão preventiva do homem e a cumprimos no bairro Cidade de Deus, zona norte”, disse.

Segundo a titular, o segundo caso ocorreu no dia 1º de setembro deste ano e a motivação também teria sido a mesma do primeiro fato, a não aceitação do término da relação entre o indivíduo, 25, e a vítima, 24.

“A jovem também nos comunicou o fato por meio de Boletim de Ocorrência (BO), solicitamos a prisão preventiva do autor e demos cumprimento no bairro Cidade Nova, zona norte”, falou.

Os indivíduos responderão por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e injúria e ficarão à disposição da Justiça.