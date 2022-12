Homem morre e três são presos durante confronto em local de desmanche de veículos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem que integrava uma organização criminosa especializada em roubos e desmanche de veículos morreu nessa segunda-feira (12), ao tentar enfrentar a polícia no município de Itacoatiara. Outros três, com idade entre 20 e 23 anos, acabaram presos no ponto de desmanche.

De acordo com a PM, por volta das 14h, a equipe recebeu denúncia via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informando que em uma residência, localizada no beco Itamaraty, havia uma motocicleta que foi roubada na última quarta-feira (7) e que esta seria desmanchada.

Durante a verificação, os militares avistaram, na laje da casa, um indivíduo com uma pistola 635 beretta. Na ação, o homem apontou a arma para a equipe, que reagiu e atingiu o suspeito, ele morreu ainda no local. Outro homem que estava na laje se entregou e foi preso.

No decorrer das buscas na residência, dois indivíduos foram encontrados armados com uma pistola calibre 9mm e em posse da motocicleta, que já estava sem placa.

Ainda no local, foi apreendida uma vasta quantidade de peças de outras motocicletas; um binóculo profissional; uma balança de precisão; duas fechaduras; um capacete; dentre outros objetos.

O trio, juntamente com a materialidade apreendida, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município.