Homem mata quatro pessoas da mesma família e fere outras três durante chacina

Uma chacina em Nova York (EUA), deixou quatro mortos e três feridos, na madrugada desse domingo (3), em uma casa no bairro Queens. O autor do crime, Courtney Gordon, atacou as vítimas a facadas e depois ainda incendiou a casa com elas dentro.

Entre os mortos estão dois menores de 10 e 12 anos, um homem e uma mulher, todos da mesma família. Uma idosa de 61 anos, que sobreviveu e está internada também é familiar das vítimas, assim como o suspeito de cometer o crime, um homem de 39 anos.

Ele foi preso após esfaquear dois policiais na frente da residência. Conforme a polícia, os agentes receberam a denúncia de uma mulher, que informou que um primo estava esfaqueando os parentes.

Ao chegarem ao local, os policiais viram o homem correndo com uma mala da casa em chamas e tentaram abordá-lo. Courtney, porém, sacou uma faca e os atacou com golpes no pescoço e no peito.

Mesmo ferido, um dos agentes conseguiu atirar contra o homem e o ferir. Ele pediu reforço e foi socorrido com o colega, Courtney também foi levado para o hospital, mas não resistiu.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e conseguiu resgatar uma idosa com vida de dentro da casa. Ela tinha vários golpes pelo corpo e foi internada em estado grave.

Uma mulher de 44 anos, um homem de aproximadamente 30 anos e o menino de 12 foram encontrados mortos dentro da casa e a menina de 10 anos, estava sem vida na calçada.

A polícia descobriu que Courtney os assassinou enquanto fazia uma visita à família, apenas a prima que o denunciou conseguiu escapar. O homem já tinha passagem por violência doméstica.