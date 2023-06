Homem escapa de ser morto pelo tribunal do crime ao causar acidente em avenida de Manaus

Durante a abordagem, foi apreendido uma pistola e um celular onde continha troca de mensagens com o suposto mandante do crime.

O homem foi capturado pelos criminosos no bairro da Paz e estava sendo levado para ser executado no bairro Tarumã, na zona Oeste da capital. Ainda conforme as informações preliminares, ao ver uma viatura policial, o homem puxou o freio de mão do carro e conseguiu chamar a atenção dos policias.

