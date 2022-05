Homem é preso em igreja após ameaçar ex-mulher em Manaus

“Na hora que ele foi saindo com o celular, que acho que ele queria saber com quem ela estava mantendo contato, os seguranças tomaram o celular, devolveram a ela e colocaram ele pra fora”, contou a delegada.

Conforme a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Após persegui-la até a igreja, ele também teria tomado o celular da vítima, mas devolveu depois ser expulso por seguranças do local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.