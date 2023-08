Homem é preso com arma após discussão em família no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), através da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu um homem, de 26 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite de sexa-feira (18/08), no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). Com o suspeito, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, tipo pistola e 26 munições de variados calibres.

De acordo com o relatório da ocorrência, por volta de 20h16, a Rocam, durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Fronteira Mais Segura/Operação Hórus, na rua Men de Sá, beco do Chico, na invasão da Branca, bairro Vila Verde, recebeu denúncia de moradores, relatando que em uma residência estaria ocorrendo uma briga de família, e que o agressor estaria também fazendo ameaças à vizinhos das proximidades portando arma de fogo.

Ao chegar no endereço, o suspeito estava na frente da residência, e ao ser indagado sobre a denúncia, disse que se tratava de discussão em família. Então os policiais efetuaram revista pessoal no individuo que em seguida deu permissão pra adentrar a sua casa, e ao fazer buscas no imóvel, encontraram dentro de uma gaveta, a bolsa os objetos.

Diante das evidências, o homem, que já possui antecedente criminal por roubo, foi conduzido para a delegacia do município.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.