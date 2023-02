Homem é preso após tentar matar suspeito de furto a terçadadas no Amazonas

Manaus/AM - Aguinaldo Oliveira, 45, conhecido como “Bergue”, foi preso na noite de domingo (6), suspeito de ser o autor de uma tentativa de homicídio contra um homem, de idade não identificada. O fato ocorreu no ramal Igarapé Açu, estrada da Integração, em São Sebastião do Uatumã.

Segundo a Polícia Civil, o Aguinaldo desferiu golpes de terçado na vítima, que foi socorrida em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar do município.

Conforme o informado, as investigações iniciaram a fim de apurar as circunstâncias do fato criminoso. Na sequência, Aguinaldo foi localizado e disse que cometeu o delito por suspeitar que a vítima teria furtado sua espingarda, então, ele pegou o terçado e desferiu diversos golpes contra ela.

Já na delegacia, Aguinaldo deu um nome falso, pois já tinha um mandado de prisão por sentença condenatória em seu nome, decretado pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de São Sebastião do Uatumã, pelo crime de homicídio, o qual foi devidamente cumprido.

Aguinaldo foi autuado em flagrante pela tentativa de homicídio, falsidade ideológica e também pela condenação em homicídio. Ele ficará custodiado na carceragem da 44ª DIP, à disposição da Justiça.