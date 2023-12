Homem é preso após ser encontrado com moto de jovem assassinado em Manaus

Na terça-feira, o pai do indivíduo que estava desaparecido, informou que seu filho havia sido reconhecido no Instituto Médico Legal (IML), possivelmente vítima de homicídio. O caso será investigado.

A equipe policial se deslocou ao endereço e encontrou Lucas no imóvel, onde durante revista foi localizada a motocicleta da vítima e cerca de 11 munições. “Também constatamos que o infrator já estava sendo investigado pela participação em uma troca de tiros entre grupos criminosos”, disse o titular do 20° DIP.

“Ainda no 20° DIP, o homem informou que o rastreador da motocicleta estava indicando que o veículo estava parado, desde o dia do desaparecimento do filho, em uma casa no bairro Tarumã”, contou Pignata.

