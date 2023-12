Homem é preso após matar esposa na véspera de Natal na frente do filho no Amazonas

De acordo com o delegado João Manuel Filgueiras, o casal se desentendeu no domingo após ingerir bebida alcoólica e drogas, o que levou o autor a desferir golpes de faca na vítima.

Manaus/AM - Lindolfo Viana Grana Neto, conhecido como “Lindolfinho”, 25, foi preso no feriado de Natal (25), por feminicídio praticado contra sua companheira, Mylena Neves Bezerra, que tinha 34 anos. A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime, praticado na véspera de Natal (24), o município de Silves, interior do Amazonas.

